Vụ giết người vì 10 con chim yến: Truy tố 3 đối tượng

CQĐT đã đề nghị VKS truy tố Đặng Tuấn Thắng về hành vi giết người, cướp tài sản; Đặng Tuấn Cường về tội cướp tài sản và che giấu tội phạm, Uông Thị Hiền về tội che giấu tội phạm.

Sau khi gây án tại phường Thành Công, Đặng Tuấn Thắng (SN 1967, trú tại ngõ 105-Yên Thái, phường Bưởi, quận Tây Hồ) đã bỏ trốn và bị bắt đêm 9/7 tại địa bàn quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).

Nạn nhân của vụ án là anh Tăng Hữu Trung, SN 1970, làm nghề bán chim cảnh ở phòng 102, nhà B1A - tập thể Thành Công đã bị Đặng Tuấn Thắng dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu gây tử vong. Thắng tiếp tục dùng búa tấn công chị Vũ Thanh Hà, SN 1973 và cháu Tăng Vũ Khánh Linh, SN 2001, là vợ và con gái của anh Trung.

Theo kết quả điều tra, sau khi gây án, Đặng Tuấn Thắng đã lục lọi lấy đi 1 điện thoại di động hiệu Samsung E700 và 10 con chim yến của gia chủ. Tuy nhiên, do sợ bị phát hiện nên Thắng đã vứt toàn bộ số chim yến cướp được ra bờ sông Tô Lịch tại khu vực phường Bưởi (Tây Hồ). Tại cơ quan Công an, tên Thắng khai nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người, cướp tài sản là do cần tiền trả nợ do thua bạc.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi che giấu tội phạm của Đặng Tuấn Cường, SN 1977, trú tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình (cháu ruột Thắng) và Uông Thị Hiền, SN 1961, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, hiện ở phố Kim Mã, quận Ba Đình (bạn gái của Thắng).

Biết Thắng đã gây ra vụ án giết người, cướp tài sản tại phường Thành Công, nhưng Cường và Hiền đã không tố giác tới cơ quan công an, mà còn vay tiền giúp đối tượng giết người bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.