Vụ hai chị em họ tự tử: Người nuôi hai em cũng treo cổ quyên sinh

Ông Biên (SN 1962) là bố của em Lê Thị X. (SN 1997) và là bác của em Viên Thị X. (SN 1996). Hai em này đã cùng uống thuốc tự tử vào ngày 17/9 vừa qua nhưng may mắn được cứu sống.

Nhiều năm qua, do cuộc sống khó khăn, vợ ông Biên phải đi làm ăn xa, ông ở nhà nuôi 2 đứa con và một người cháu là Viên Thị X., trong đó có một đứa con bị thiểu năng trí tuệ. Vì quá nghèo, ông đã bắt con gái và người cháu phải nghỉ học. Tuyệt vọng, hai em đã uống thuốc quyên sinh. Dư luận trách cứ cho rằng ông là nguyên nhân khiến 2 em có hành động dại dột. Day dứt và ân hận nên khoảng hơn 20 giờ tối ngày 21/9, ông Biên cũng đã treo cổ kết liễu cuộc đời mình.



Trước khi tìm đến cái chết, ông Biên ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm em Viên Thị X. Khi về đến nhà, ông đưa cho Lê Thị X. một số giấy tờ viện phí, rồi nói với con gái rằng ông sẽ đi xa.



Ngôi nhà hoang, nơi ông Biên treo cổ quyên sinh

Đến chiều muộn, bà Viên Thị Khanh (SN 1962, vợ ông Biên) hỏi thì X. kể lại sự việc. Cùng lúc này Viên Thị X. ở viện cũng điện thoại về nói ông Biên có tâm sự chán đời và muốn chết. Biết có chuyện chẳng lành, bà Khanh đi tìm và tá hỏa phát hiện ông Biên đã treo cổ tự vẫn trong ngôi nhà để hoang của bố mẹ đẻ bà.

Nhận được tin báo, công an xã Tế Thắng đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện. Sau khi tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng khẳng định ông Biên chết do thắt cổ.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, ngày 17/9, Lê Thị X. và Viên Thị X. là hai chị em họ, do buồn chuyện không được đi học, đã uống thuốc diệt rầy và thuốc hạ sốt để tự vẫn. Hai em đã được bệnh viện cấp cứu kịp thời và may mắn thoát chết.



