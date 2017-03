Vụ hai người chết trong ô tô: Đang làm rõ nhiều tình tiết nghi vấn

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 ngày 15-8, một bảo vệ của doanh nghiệp nhìn thấy xe ô tô biển số 51A-250.01 đang dừng ở lề đường cách vị trí bảo vệ khoảng 100 m nên đi lại gần kiểm tra thì phát hiện đôi nam nữ chết gục trong xe. Sau khi khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Bình Dương xác định trên thi thể bà Bùi Thị Thời (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) có bảy vết đạn ở đầu, cổ, ngực. Riêng nạn nhân Đinh Khắc Tú (42 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) có ba vết đạn, trong đó hai vết ở vùng ngực, một ở đầu. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được 10 vỏ đạn. Số đầu đạn thu từ thi thể nạn nhân và hiện trường không đủ so với số vỏ đạn. Có thể một số đầu đạn đã xuyên qua bay ra ngoài gây hai vết thủng ở cửa kính ô tô. Công an còn tìm thấy trong ô tô của ông Tú có nhiều viên đạn chưa dùng. Khẩu súng ngắn thu được trong ô tô có kiểu dáng lạ, nghi súng được mua ở Campuchia. Hiện súng, đầu đạn và dấu vân tay trên súng đang được trưng cầu giám định để làm rõ.

Theo một nguồn tin, ông Tú kinh doanh hạt nhựa, cung cấp cho các doanh nghiệp ở Bình Dương và đang lâm vào nợ nần do mê bài bạc. Công an thu được một số giấy tờ liên quan đến việc ông cầm cố chiếc ô tô lấy 23.000 USD để đánh bạc ở Campuchia. Mới đây gia đình ông Tú đã từng phải mang số tiền lớn để trả nợ cho sòng bạc. Ngoài ra, ông Tú cũng từng hỏi mượn tiền của bà Thời.

Khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan công an thì nhiều người đã đặt nghi vấn xung quanh vụ án. Cụ thể, việc ông Tú có đủ sức tự bắn vào thái dương mình sau khi đã bắn hai phát vào vùng ngực? Bên cạnh đó công an còn phát hiện một viên đạn bắn vào hộp bảo vệ điện kế bằng sắt treo trên cột điện gần đó nhưng những người dân gần hiện trường lại không nghe tiếng động lớn? Có giả thuyết cho rằng không loại trừ khả năng hai người trong xe ô tô bị ám sát sau đó hung thủ tạo hiện trường giả.

VĂN NGỌC