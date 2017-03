Vụ hành hung phóng viên: Đã xác định một số đối tượng

Liên quan đến vụ phóng viên Đức Khánh, báo Nông thôn ngày nay bị hành hung khi tác nghiệp, đưa tin vụ tai nạn giữa xe biển xanh BKS 65E-8999 và xe máy mang BKS 65P8-3876 đêm 24/11 tại khu vực đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, nguồn tin từ Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết đã xác định được một số người trong nhóm hành hung phóng viên Đức Khánh.

Hiện tại, công an Q.Ninh Kiều đang viết báo cáo trình Ban Giám đốc công an thành phố và đề xuất chuyển thẩm quyền thụ lý cho Thanh tra công an thành phố để đảm bảo tính khách quan.

Cũng trong ngày 4/12, nguồn tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết, Trung ương hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn đề nghị Thành ủy, UBND và Công an TP Cần Thơ khẩn trương, tích cực điều tra, làm rõ vụ việc phóng viên Đức Khánh bị hành hung, xử lý các đối tượng đe dọa cản trở nhà báo khi đang tác nghiệp và trả lời Hội nhà báo Việt Nam bằng văn bản theo luật định.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP Cần Thơ phải kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc theo qui định của pháp luật và báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ biết kết quả trước ngày 25/12.

