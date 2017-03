Vụ hiếp dâm, giết trẻ em: Hoãn xử để bị cáo mời luật sư

Tại tòa, Hiếu nói không an tâm với luật sư chỉ định, gia đình Hiếu có mời luật sư cho Hiếu nhưng chưa xong thủ tục nên Hiếu muốn dời phiên xử lại để đợi luật sư này. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho bị cáo, tòa đã hoãn xử để luật sư mà bị cáo mời có thể có mặt tại phiên tòa sắp tới.

Theo hồ sơ, chiều 17-3, Hiếu đi nhậu về, ghé nhà người quen chơi. Tại đây, Hiếu nảy sinh tà ý với bé C. (năm tuổi) nên bế bé ra ngoài vườn vắng làm bậy. Khi bé C. đau đớn khóc la, Hiếu đã dùng tay bóp cổ bé đến khi bé nằm bất động rồi bỏ đi. Rất may là người nhà phát hiện, đưa bé C. đi cấp cứu kịp thời và báo công an. Xử sơ thẩm hồi tháng 6, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt Hiếu tù chung thân về hai tội trên. Sau đó, Hiếu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.