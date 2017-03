Vụ học sinh lớp 8 mang thai: Giám định gien bào thai để xử lý

Cách đây khoảng một tháng, bà Hồng phát hiện H. phát triển không bình thường, đưa đến bệnh viện khám mới biết cháu đang mang thai. H. cho biết Hoàng đã dụ dỗ “quan hệ” nhiều lần. Do phải mang thai và phá thai khi tuổi còn nhỏ, H. tạm nghỉ học, chờ sức khỏe hồi phục mới trở lại trường. Trước đó, H. là học sinh lớp 8 trường THCS T.H. Biết việc này, thầy cô giáo ở đây phẫn nộ lên tiếng yêu cầu cơ quan pháp luật xử lý nghiêm khắc kẻ gây án.

Cơ quan Điều tra Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án hiếp dâm trẻ em; trưng cầu giám định gien để xác định bào thai mà cháu H. vừa phá bỏ có phải do Hoàng gây ra hay không để khởi tố bị can đối với Hoàng đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết.