Vụ hỗn chiến trong lò mổ: Nghi can giết người ra đầu thú

Chiều tối 19-1, Huỳnh Thanh Sang (ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), nghi can gây ra vụ án mạng nghiêm trọng đã đến cơ quan công an đầu thú.



Sang tại cơ quan công an. Ảnh: TT

Như PLO đã thông tin, vào rạng sáng cùng ngày, giữa Sang và Lê Quốc Khánh (trú cùng địa phương) có nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Theo đó, Sang có dùng tay đánh Khánh vài cái nên người này tức giận về nhà xách mã tấu ra “nói chuyện”.

Phát hiện Sang ngồi nhậu trong lò mổ, Khánh dùng mã tấu chém liên tiếp mấy nhát vào người Sang. Trong lúc nóng giận, Sang vớ con dao trong lò mổ đâm vào phần đầu của Khánh khiến người này gục xuống, bất tỉnh. Cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu tại BV Giao thông vận tải Đà Nẵng (quận Liên Chiểu). Tuy nhiên, do vết thương ở đầu quá nặng, Khánh tử vong ngay sau đó. Riêng Sang được các bác sĩ khâu mấy mũi và điều trị vết thương.