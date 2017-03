Vụ HS bị bắt cóc bỏ bao tải trôi sông: Gia đình liên tục trình báo công an

Những ngày qua, không khí ảm đạm và đau buồn bao trùm gia đình vợ chồng anh Lưu Nguyên - chị Nguyễn Thị Lệ (ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM). Như báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, con trai của anh chị, cháu Lưu Vĩnh Đạt (18 tuổi, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 6) bị mất tích từ tối 26-2, đến ngày 4-3 thì người dân ở khu vực cảng Tân Thuận 2 (quận 7) phát hiện thi thể Đạt bị trói chặt hai chân trong một bao tải.

Chị Lệ đau đớn kể tối 26-2, như thường lệ Đạt đi học bằng xe máy. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày vẫn chưa thấy Đạt về nên chị Lệ gọi điện thoại thì người lạ bắt máy nói Đạt đang đi chơi với bạn cùng lớp ở quận Bình Thạnh. Gia đình liên tục gọi điện thoại cho Đạt nhưng không được. sáng hôm sau (27-2), một người đàn ông nói chuyện điện thoại cho biết Đạt đã bị bắt cóc, nếu muốn bảo toàn tính mạng thì gia đình phải chuẩn bị tiền chuộc 500 triệu đồng trong vòng 12 tiếng và không được trình báo công an.





Gia đình tổ chức tang lễ cho em Đạt. Ảnh: H.TUYẾT

Quá hoảng sợ nhưng chị Lệ quyết định đến Công an phường An Lạc A, quận Bình Tân trình báo và được công an ghi hồ sơ tiếp nhận thông tin. Liên tiếp những ngày sau đó, cứ khoảng 22 giờ 30 đến khoảng 1 giờ 30 sáng hôm sau, tin nhắn tiền chuộc và đe dọa sẽ sát hại Đạt liên tiếp xuất hiện. Theo chị Lệ, mỗi lần nhận được tin nhắn chị đều đến công an phường trình báo. Nhóm bắt cóc đã đón đầu và nhắn tin: “Chúng tôi đã theo dõi bà khi bà đến công an trình báo”. Theo chị Lệ, thời gian này chị phát hiện liên tục có những thanh niên lạ mặt chạy xe máy ngang qua ngó dáo dác vào nhà.

Sau nhiều ngày Công an quận Bình Tân chưa lần ra được dấu vết của Đạt, ngày 1-3, chị Lệ đã đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM trình báo. Một cán bộ tiếp dân tại đây cho biết khi nào Công an quận Bình Tân chuyển hồ sơ vụ việc lên thì PC45 mới tiếp nhận đơn.

Ngày 3-3, gia đình chị Lệ nhận được tin nhắn từ một số điện thoại khuyến mãi với nội dung Đạt là người dựng lên màn kịch bắt cóc để tống tiền gia đình, do gia đình đã báo công an và sợ bị công an bắt nên Đạt sẽ đi xa một thời gian. Sau khi nhận được tin nhắn này, chị Lệ liên tục nhắn tin khuyên bảo con về nhà, gia đình sẽ tha thứ mọi lỗi lầm cho con nhưng đều không nhận được hồi âm. Chị Lệ khẳng định tin nhắn này được nhắn sau khi con của chị đã bị sát hại, bởi thi thể Đạt được phát hiện nổi trên sông ngày 4-3, nhiều ngày sau khi bị giết.

Ngày 7-3, trước thông tin phát hiện thi thể bị bỏ trong bao tải với các đặc điểm giống hệt Đạt, vợ chồng chị đã đến Công an TP.HCM nhận dạng. Dù thi thể của con đã biến dạng nhưng chị Lệ nhanh chóng nhận ra đó chính là con mình. Đến sáng 9-3 thì kết quả giám định ADN đã khẳng định là đúng.

