Vụ kiểm sát viên bị chém đứt gân tay: Vẫn chưa tìm được hung thủ

(PLO) - Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Long An ngày 5-2 cho biết, sau khi được phẫu thuật nối gân tay, hiện nay ông Đỗ Văn Trung, (46 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, Tp. Tân An) kiểm sát viên Phòng Thực hành quyền công tố - kiểm sát điều tra xét xử sơ thẩm án kinh tế và chức vụ - Viện KSND tỉnh Long An đã được xuất viện.