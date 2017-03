Vụ làm giả hồ sơ xuất cảnh sang Nhật: Gã xe ôm trở thành trùm móc nối

Hợp pháp hóa giấy tờ giả để được xuất cảnh

Ngày 28-4-2010, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can Nguyễn Ngọc Thành, Đặng Văn Nga, Huỳnh Thế Cường, Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Bảy, Đặng Văn Nhì về tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”.

Ngày 7-7-2009, công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện Đặng Minh Khương (SN 1991, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và Đinh Thị Phướng (SN 1985, ngụ Bình Thuận) sử dụng giấy tờ giả làm thủ tục xuất cảnh đi Nhật.

Thành, Nga, Cường

Phướng và Khương đều có người thân ở Nhật nhưng không đủ điều kiện để được bảo lãnh. Do vậy, thân nhân của hai đối tượng này tìm đến Đặng Thị Liễu để được giúp đỡ. Liễu đã móc nối với cha ruột là Đặng Văn Nga (SN 1963, ngụ Trà Vinh) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1964, ngụ Đồng Tháp, hành nghề xe ôm) tổ chức cho Phướng và Khương xuất cảnh đi Nhật với nhân thân, lai lịch của người khác. Nga và Thành đã hợp thức hóa giấy tờ (CMND, hộ khẩu, hộ chiếu) cho Phướng thành Thái Thị Phương (SN 1992), Khương thành Thái Minh Khương (SN 1993). Cả hai đóng vai là chị em ruột, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp, được cha là Thái Anh Dũng (hiện đang định cư ở Nhật) bảo lãnh sang Nhật.

Trước đó, từ tháng 1-2009 đến tháng 7-2009, Nga, Liễu, Thành cùng đồng bọn là Thi Thị Thanh Vân (SN 1982) và Phan Trung Hiếu (SN 1967 - cùng định cư ở Nhật) đã nhận làm giả giấy khai sinh, hộ khẩu, CMND, hộ chiếu cho 21 người (ngụ ở hai tỉnh Đồng Tháp và Long An) để tổ chức đi Nhật Bản. Tất cả những người này đều có người thân ở Nhật nhưng không đủ điều kiện để bảo lãnh định cư.

Nhiều cán bộ đã tiếp tay

Để có được số giấy tờ giả trên, Thành đã móc nối với Huỳnh Thế Cường (SN 1978, ngụ Đồng Tháp) - Trưởng công an xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp - làm giả hồ sơ nhập hộ khẩu, giấy khai sinh cho 10 người với giá 5 triệu đồng/người và làm giấy khai sinh cho trẻ em với giá 4 triệu đồng/người. Tổng cộng Cường đã thu được 48 triệu đồng thông qua vụ này.

Thành còn “liên hệ” với Nguyễn Văn Tám (SN 1964) - Phó ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, Long An - làm giả hồ sơ để chín người được nhập hộ khẩu, cấp giấy khai sinh tại đây với giá 10 triệu đồng/người. Tuy nhiên, Tám chỉ khai nhận giá 5 triệu đồng/người. Sau khi chấp nhận làm hồ sơ giả, Tám tiếp tục thỏa thuận với Nguyễn Văn Bảy (SN 1959, ngụ Long An) và Đặng Văn Nhì (SN 1982, ngụ Long An) - công an viên xã Tân Ninh cùng thực hiện. Tám trả cho mỗi người 2,5 triệu đồng/hồ sơ.

Tám còn giả chữ ký của ông Nguyễn Văn Sum - Chủ tịch HĐND xã Tân Ninh - ký vào mẫu giấy khai sinh và lén lấy con dấu của HĐND xã đóng vào rồi đưa cho Thành (giấy khống) để Thành tự điền tên đối tượng cần giấy khai sinh. Tám giả chữ ký của ông Hà Tuấn An - Phó trưởng công an xã Tân Ninh - ký vào phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu. Mỗi lần ký giả, đóng dấu, Tám được Thành trả công 500 ngàn đồng/phiếu. Cũng như Tám, Nhì giả chữ ký của ông An để ký vào nhiều đơn đề nghị cấp giấy CMND. Tổng số tiền mà Tám nhận được từ Thành gần 48 triệu đồng. Tám chia cho Bảy 13 triệu đồng, Nhì 3,5 triệu đồng, còn lại bỏ túi.

Theo lời khai của Đinh Thị Phướng, Đặng Minh Khương, Nguyễn Tấn Đạt, Thi Minh Toàn, Trương Tấn Đạt, các đối tượng này đã sử dụng giấy tờ giả do Thành làm để đề nghị cơ quan chức năng cấp CMND, hộ chiếu. Riêng Phướng, Khương sử dụng hộ chiếu, visa mang tên giả làm thủ tục xuất cảnh sang Nhật.

Tại cơ quan điều tra, Nga khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Nga cho biết: y đã nhận tiền của Liễu và trực tiếp trả công cho Thành khoảng 400 ngàn yên Nhật (tương đương 72 triệu đồng) cho việc làm giả giấy tờ, nhưng không hề hưởng lợi trong các vụ này.

Riêng Thành, từ hành nghề chạy xe ôm, Thành trở thành tên móc nối chủ lực trong việc làm giả giấy tờ và thu lợi khoảng 150 triệu đồng.

Trong đường dây này có một số cán bộ nhà nước đã lợi dụng quyền hạn, trách nhiệm làm giả hồ sơ (giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy CMND và hộ chiếu) cho nhiều đối tượng ở một số địa phương để xuất cảnh trái phép trong một thời gian dài nhằm mục đích thu lợi. Tổng cộng “đường dây” này là đã làm giả 21 hồ sơ, trong đó 17 người đã được cấp hộ chiếu, 4 người đã xuất cảnh. Những vấn đề có liên quan đang được điều tra làm rõ.

Theo T.T (CATP)