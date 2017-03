Vụ lở núi tại Nghệ An: Cơ quan điều tra vào cuộc

Vào 9 giờ sáng qua, với sự trợ giúp của chó nghiệp vụ, lực lượng cứu hộ đã phát hiện vị trí nạn nhân thứ tám nằm ngay dưới đường công vụ gần chân núi D3. Sau khi đào sâu xuống hơn 3 m, những người cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong tình trạng quần áo rách nát, đầu dập, tứ chi gãy nát.

Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Anh Vũ (29 tuổi, ngụ phường Hữu Nghị, thị xã Hòa Bình), công nhân Công ty Sông Đà 5. Ngay sau đó, Tổng Công ty Sông Đà đã khâm liệm đưa anh Vũ về quê an táng. Trường hợp của anh Vũ rất thương tâm, anh vừa cưới vợ chưa đầy một tháng.

Ông Hồ Đức Phớc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban tìm kiếm cứu nạn, cho biết hôm qua chó nghiệp vụ đã phát hiện thêm bảy vị trí khác nghi ngờ có thi thể nạn nhân. Đến 16 giờ 30 chiều qua, bằng máy móc, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thêm một thi thể khác nằm dưới một tảng đá rất lớn.

Việc đưa thi thể này lên chưa thể làm ngay được, danh tính của nạn nhân cũng chưa xác định. Ban điều hành dự án thủy điện Bản Vẽ cho biết hôm nay sẽ mời cán bộ Phòng Khoa học hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đến hiện trường lấy mẫu AND của nạn nhân này. Như vậy, còn chín nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Chiều qua, tổ điều tra vụ lở núi do thượng tá Đào Hồng Lập, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về kinh tế và quản lý chức vụ (PC15), Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường cùng các cơ quan khác tìm nguyên nhân sự cố. Tổ công tác sẽ tập trung làm rõ một số vấn đề như: tiêu chuẩn kỹ thuật mỏ đá, việc thực hiện quy định an toàn lao động, thẩm định địa chất tại mỏ đá có đúng theo tiêu chuẩn...

Trong những ngày tới, hai nhà thầu (Công ty Sông Đà 2, Công ty Sông Đà 5), ban quản lý dự án, đơn vị thiết kế (Công ty Tư vấn xây dựng điện I), đơn vị phê duyệt (Ban Quản lý dự án thủy điện 2) phải trình các hồ sơ tài liệu liên quan, báo cáo giải trình trước cơ quan điều tra.