Vụ ly hôn 54 tỷ đồng: Bà K. được chia 1/4 tài sản

Theo đó, tòa tuyên bà K. được hưởng 1/4 trên khối tài sản được tạo lập trong 21 năm chung sống với ông B. Tính tổng giá trị tài sản, trừ đi các khoản nợ thì số tiền bà K. được hưởng là gần ba tỷ đồng.

Theo tòa, những chứng cứ mà phía bà K. đưa ra để chứng minh ông B. đã không sống chung với vợ đầu trong suốt một thời gian dài là không có cơ sở. Về phần tài sản, kháng nghị của VKS tỉnh Long An đề nghị chia tài sản theo tỷ lệ 7/3 là không có cơ sở chấp nhận. Tòa cho rằng cả ông B. và bà K. đều không chứng minh được phần vốn góp ban đầu để tạo dựng nên khối tài sản hiện nay nên chỉ có thể căn cứ vào công sức đóng góp để phân chia. Do bà K. bị bệnh trong một thời gian dài, khối tài sản trên đa số do ông B. trực tiếp tạo lập nên bà K. chỉ được hưởng 1/4.