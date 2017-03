Vụ mạo danh Báo Pháp Luật TP.HCM: Tạm giữ hình sự “nhà báo dỏm”

Khản chưa bao giờ là phóng viên của Báo Pháp Luật TP.HCM Sáng 10-11, Tòa soạn nhận được thông tin về việc Công ty V.H tố cáo một người tự xưng là PV Báo Pháp Luật TP.HCM đến ép buộc ký hợp đồng quảng cáo. Ban biên tập đã cử phóng viên theo dõi vụ việc, đồng thời rà soát lại lịch công tác của toàn bộ phóng viên. Theo đó, Trịnh Ngọc Khản là học viên lớp đào tạo phóng viên của Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, sau đó được nhận vào tập sự một thời gian. Nhưng do không đạt yêu cầu về năng lực nên bị chấm dứt tập sự từ giữa tháng 10-2008. Như vậy, Trịnh Ngọc Khản chưa bao giờ là phóng viên của Báo Pháp Luật TP.HCM. Báo Pháp Luật TP.HCM cũng có quy định cấm tất cả phóng viên tập sự in và sử dụng danh thiếp với tư cách người của Báo. Trịnh Ngọc Khản đã tự ý in danh thiếp nhằm dễ lòe bịp những người tiếp xúc với mình.