Vụ Mâu thuẫn gia đình, vợ đốt chết chồng trong đêm: "vì bế tắc"

Nơi anh Thông bị tưới xăng thiêu chết. Ảnh: Nguyệt Triều

Sáng 2/1, Công an thị xã Dĩ An đã bàn giao Trương Hà Trúc Lệ (34 tuổi) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Bình Dương để làm rõ hành vi Giết người.

Rạng sáng cùng ngày, Lệ đã đến công an tự thú, nhận là hung thủ dùng xăng đốt chết chồng là anh Võ Minh Thông (34 tuổi) tại nhà riêng. Theo Lệ, thời gian gần đây, do lâm vào cảnh nợ nần, hai người thường xuyên xảy ra cãi vã. Chán nản, chiều qua Lệ đi mua 30.000 đồng tiền xăng với ý định sẽ tự tử cùng hai con gái 8 và 4 tuổi. Buổi tối, khi chồng về, họ lại cãi nhau. "Do bị anh Thông đánh, tôi tức giận mới nảy sinh ý định lấy xăng đốt chồng", người vợ khai.

Người nhà nạn nhân cho hay, gia đình anh Thông có căn nhà lớn sau lưng trụ sở Công an TP Thủ Dầu Một. Khi mẹ anh Thông qua đời, gia tài được để lại cho hai chị em Thông, trong đó anh được thừa kế căn nhà để làm nhà thờ cha mẹ. Lệ và anh Thông kết hôn năm 2003.

Trong phòng ngủ, chiếc laptop của nạn nhân vẫn còn trong chế độ kết nối Internet. Ảnh: Nguyệt Triều

Gần đây, anh Thông lâm vào khó khăn khi nhiều người đến đòi nợ. Túng quá, anh này phải bán căn nhà hương hỏa để trả. Số tiền còn lại chỉ đủ mua đất, xây nhà cấp bốn trong con hẻm nhỏ thuộc khu phố 6, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một.

"Mấy ngày trước, Thông đến gặp tôi than 'con rất khổ tâm vì vợ liên tục vướng vào nợ nần. Con lại phải bán nhà để xoay trở'. Nó cũng buồn vì căn bệnh vẩy nến trên đầu chữa mãi không khỏi. Nợ nần càng chất chồng khi Lệ chơi 2 dây hụi lớn nhưng đều là 'hụi chết'. Lương làm không đủ trả lãi nói chi lo cho con cái ăn học", chú anh Thông kể về đứa cháu trai bạc mệnh và cho biết mọi người đều nghi ngờ Lệ vướng vào cờ bạc.

Trao đổi với VnExpress, hàng xóm của anh Thông cho biết gia đình anh chuyển về khu này được 5 tháng, thường xuyên xảy ra lục đục. Buổi chiều trước khi xảy ra án mạng, nhiều người nghe thấy Lệ to tiếng với chồng qua điện thoại. Một lúc sau thì anh Thông về nhà và hai vợ chồng tiếp tục cãi vã. Do khu vực này nhà cửa vắng vẻ, chỉ có người hàng xóm ở gần anh Thông nhất (cách xa 20m) nghe thấy họ gây gổ kèm theo tiếng khóc của những đứa trẻ. Căn nhà nơi xảy ra án mạng nằm cuối con hẻm nên khi nạn nhân bị đốt cháy, không ai phát hiện nghi vấn để báo công an.

Thi thể anh Thông được đưa đi khám nghiệm trong đêm. Ảnh: Nguyệt Triều

"Chập tối anh Thông về nhà rồi hai người tiếp tục cãi nhau, một lúc sau thì im lặng. Đến khi công an tìm đến thì mọi người mới biết sự thật kinh hãi này", người hàng xóm kể và cho biết lúc đó cổng và cửa chính nhà anh Thông mở toang, mùi khét nồng nặc, dưới sàn nhà chỉ còn đốm lửa nhỏ. Khi đèn phòng ngủ được bật, nhiều người thét lên khi phát hiện trong đống tro ở góc phòng có xác anh Thông.

Khám nghiệm tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ bản hợp đồng chuyển nhượng căn nhà với giá 500 triệu đồng. Kiểm tra trong chiếc áo khoác, lực lượng chức năng tìm thấy gần 100 triệu đồng được cho là số tiền còn lại sau khi anh Thông đã trang trải nợ. Căn nhà chuẩn bị bàn giao cho chủ mới thì xảy ra sự việc.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ điện thoại của hai vợ chồng Lệ để xác định những nội dung tin nhắn, các cuộc gọi điện thoại liên quan đến vụ án.

Theo Nguyệt Triều - Xuân Thùy (VNE)