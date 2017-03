Vụ Một bảo vệ ngân hàng bị đâm chết tại trụ sở: Đã bắt được hung thủ

Trước đó, khoảng 7h ngày 24/10, anh Đặng Hữu Chiến - bảo vệ chi nhánh ngân hàng Sacombank đến nhận ca, bấm chuông nhiều lần nhưng không có bất cứ động tĩnh nào. Anh Chiến điện thoại vào máy cố định tại chi nhánh ngân hàng Sacombank này nhưng cũng không có người nhấc máy. Liền đó, anh điện thoại cho anh Trần Tiến Hưng, cùng tổ bảo vệ, nhà ở gần chi nhánh ngân hàng Sacombank để hỏi thông tin và yêu cầu anh Hưng cùng đến xem cụ thể.



Kiểm tra lại thông tin, biết nhân viên bảo vệ Vũ Bá Thắng đã trực đêm 23/10, anh Hưng nhiều lần điện thoại vào máy của Thắng nhưng điện thoại không liên lạc được. Hai anh Hưng và Chiến cùng vào bên trong chi nhánh ngân hàng và phát hiện thấy ngay tầng 1 có nhiều dấu hiệu đồ dùng, tài liệu bị đảo lộn, đồng thời trên nền nhà có nhiều vết máu.

Hung thủ Nguyễn Hoàng Anh

Lần theo dấu vết máu, hai anh phát hiện thấy anh Vũ Bá Thắng nằm chết trong vũng máu ở phía sau ban công tầng 4. Trên người có nhiều thương tích, đặc biệt là vùng đầu. Ngay lập tức, hai nhân viên bảo vệ thông báo cho lãnh đạo chi nhánh ngân hàng và cơ quan công an.



Các đơn vị chức năng gồm công an huyện Thanh Trì, đội trọng án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phòng kĩ thuật hình sự... nhanh chóng vào cuộc truy tìm dấu vết hung thủ gây ra vụ trọng án. Kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều thương tích trên vùng đầu do vật nhọn như dao, kiếm đâm, chém.



Sau 20 giờ khẩn trương phá án, lúc 22h ngày 24/10, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Hoàng Anh, 19 tuổi, trú tại cụm 3 thôn Văn Khúc, xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội. Hoàng Anh cũng là một nhân viên bảo vệ của chi nhánh ngân hàng Sacombank.



Tại cơ quan điều tra, hung thủ của vụ án khai nhận, chiều 23/10, sau khi đến họp tại phòng hành chính và cùng đi ăn chiều, Hoàng Anh biết buổi tối hôm đó anh Vũ Bá Thắng sẽ trực một mình tại chi nhánh ngân hàng Sacombank số 337 đường Ngọc Hồi. Khoảng 20h ngày 23/10, Hoàng Anh đi xe máy đến nhà bạn ở cùng xã, mượn một túi xách da màu đen và đi thẳng đến trung tâm thương mại huỵên Thanh Trì để gửi xe máy. Sau đó, Hoàng Anh đi bộ đến trụ sở chi nhánh ngân hàng. Đến nơi, anh ta bấm chuông cửa và được anh Thắng mở cho vào.



Trao đổi dăm ba câu chuyện với người đồng nghiệp xong, Hoàng Anh đi lên khu vực nhà bếp và lấy con dao phay dùng để chặt xương, giấu trong chiếc túi xách da màu đen rồi đi xuống nhà. Lợi dụng lúc anh Thắng đang nằm xem ti vi (một bộ phim hoạt hình), Hoàng Anh cầm dao lên chém xối xả vào người anh Thắng khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy.



Hoàng Anh tiếp tục truy đuổi lên tận tầng 4 và chém nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân gục chết. Gã sát thủ đi xuống tầng 1 lục soát tài liệu, đồ đạc trong trụ sở chi nhánh ngân hàng nhưng không lấy đi tiền mặt hay những giấy tờ có giá trị. Đối tượng chỉ lấy một chiếc điện thoại của nạn nhân, một điều khiển cửa cuốn, một đầu máy camera - thiết bị bảo vệ để tránh sự truy lùng của cơ quan điều tra.

Chiếc túi da và đầu máy camera lực lượng công an thu giữ được

Sau khi bình tĩnh rửa sạch con dao gây án, Hoàng Anh cất con dao vào đúng vị trí ban đầu, xoá một số dấu vết ở hiện trường rồi đi ra ngoài đóng cửa lại như cũ. Đối tượng đến điểm gửi xe máy, lấy xe đi đến đoạn sông Tô Lịch thuộc khu vực cầu Om, thuộc xã Yên Ninh, Thanh Trì thì vứt thiết bị bảo vệ, điều khiển cửa cuốn, điện thoại của nạn nhân xuống sông. Hoàng Anh về nhà thay quần áo và tiếp tục đi làm như bình thường.



Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ được thiết bị bảo vệ, quần áo hung thủ mặc khi gây án, con dao gã dùng để tước đoạt sinh mạng nạn nhân Vũ Bá Thắng.



Nạn nhân Vũ Bá Thắng, 20 tuổi, trú tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội, mới vào làm tại chi nhánh ngân hàng Sacombank được 6 tháng.



Những người dân ở xung quanh khu vực này cho biết, anh Thắng là người hiền lành, chăm chỉ và đặc biệt ít nói.



Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, khai thác đối tượng để làm rõ động cơ, mục đích giết người của hung thủ và những tình tiết liên quan đến vụ án.





Theo Hồng Anh (Bee)