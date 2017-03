Vụ một cảnh sát cơ động tấn công CSGT: Người trong cuộc nói gì?

Sẽ xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ Chiều 1-8, đại tá Lê Anh Tuấn - chánh văn phòng Công an TP.HCM - cho biết sáng cùng ngày, ban giám đốc Công an TP đã có cuộc họp và quyết định đình chỉ công tác trung úy Trần Đại Phúc, thuộc tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 1, trung đoàn cảnh sát cơ động thuộc Công an TP.HCM, để cơ quan điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, ngay khi xảy ra sự việc, ban giám đốc Công an TP chỉ đạo giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh làm rõ vụ việc. Theo đại tá Tuấn, sau khi xem xét một đoạn video clip có cảnh một người đàn ông dùng gậy tấn công CSGT được phát tán trên mạng, Công an TP đã yêu cầu các cơ quan có liên quan tiến hành xác minh. Qua đó, xác định người tấn công CSGT là trung úy Trần Đại Phúc, người bị tấn công là thượng sĩ Văn Thành Luân (Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an TP.HCM). Đại tá Lê Anh Tuấn cho biết đoạn video clip phát tán trên mạng cho thấy hành vi chống người thi hành công vụ của trung úy Phúc khá rõ, hành vi này sẽ được xử lý nghiêm. Ngoài việc bị xử lý theo luật, trung úy Phúc còn phải chịu những hình thức kỷ luật khác của ngành công an. Khi có kết quả điều tra, Công an TP sẽ công bố các hình thức kỷ luật và các quyết định khác. Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã có văn bản chỉ đạo Công an TP nhanh chóng làm rõ vụ việc, sớm có các quyết định xử lý và công bố tới các phương tiện truyền thông. G.Minh