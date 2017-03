Vụ một CSCĐ chết bên đường: Nguyên nhân tự sát do buồn chuyện tình cảm

Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thượng sĩ Bùi Sơn Tùng (25 tuổi, quê Hòa Bình, thuộc biên chế tiểu đoàn 1 - Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ) là do tự sát. “Bước đầu điều tra, công an xác định nguyên nhân vì buồn chuyện tình cảm và gia đình” - Thượng tá Đạt cho biết.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng 15-8, một số chiến sĩ của Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ phát hiện Thượng sĩ Tùng nằm bên lề đường của KCN Tam Phước (xã Tam Phước, TP Biên Hòa) với nhiều vết thương trên cơ thể. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định có ba vết đâm trên người nạn nhân, trong đó có một nhát trúng vào tim.

VĂN NGỌC