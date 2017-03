Vụ "một nghi can hiếp dâm chết trong nhà tạm giữ": Công an đã chôn cất tử thi

Lê Văn Trận là một trong tám nghi can của vụ hiếp dâm tập thể hai thiếu nữ tối 9-8 tại bãi biển xã Hòa Hiệp Trung đã bị Công an huyện Đông Hòa bắt khẩn cấp.

Theo Đại tá Hóa, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã giao xác cho gia đình đưa về nhà mai táng. Tuy nhiên, gia đình cho rằng Trận chết không phải do tự tử nên không chịu đưa thi thể về nhà mà để tại nhà xác BV Đa khoa Phú Yên. Mặc dù các cơ quan chức năng động viên, thuyết phục nhưng do có người kích động nên gia đình Trận lúc nhận lúc không. “Căn cứ vào Điều 25 Nghị định 89/1998/NĐ-CP ngày 7-11-1998 của Chính phủ ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam, VKS, cơ quan điều tra đã cho phép làm thủ tục chôn cất đối với trường hợp này. Trưởng nhà tạm giữ đã làm thủ tục khai tử với chính quyền địa phương và cơ quan công an đã chôn cất lúc 13 giờ 30 ngày 13-8 theo quy định” - Đại tá Hóa nói. Cũng theo Đại tá Hóa, các mẫu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi sẽ được gửi đến Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an để giám định, sau đó có kết luận chính thức nguyên nhân tử vong của nghi can Lê Văn Trận.

TL