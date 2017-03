Vụ một phụ nữ bị lột truồng ở quận 3: Sẽ khởi tố vụ án

Tại đây, công an thu giữ hung khí mà bà Mi dùng để đánh đập cô L. Ngoài ra, công an còn phát hiện bộ quần áo cô L. mặc đã bị bà Mi lột truồng. Theo thông tin chúng tôi nắm được, hiện bà Mi bị câu lưu ở công an phường 9, quận 3. Cơ quan điều tra đang tiến hành củng cố chứng cứ để khởi tố bà Mi về hành vi làm nhục người khác và cố ý gây thương tích.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin trên số báo trước, do nghi ngờ chồng quan hệ tình cảm với cô L. (người làm công), bà Mi đã chặn đường dùng hung khí đánh đập và làm nhục cô L. bằng cách lột truồng kéo đi gần cả cây số.