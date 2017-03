Vụ một thanh niên chết tại trụ sở công an: Có thể do bệnh lý

Trước đó, lúc 15g ngày 1-10, Lân và Ôn Đình Nam (20 tuổi, trú tại xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước) đi xe máy đến khu vực phường Thọ Quang, quận Sơn Trà để trộm xe. Lân ngồi trên xe nổ máy để cảnh giới, còn Nam vào bẻ khóa định lấy trộm xe của một người dân thì bị phát hiện. Ngay lúc đó, các trinh sát Công an quận Sơn Trà có mặt và cùng người dân bắt giữ hai đối tượng. T

rong lúc bức xúc, một số người dân có đánh hai đối tượng nhưng công an kịp can thiệp. Sau khi đưa về trụ sở công an quận lấy lời khai, đến 23g thì phát hiện Lân ngất xỉu, mắt lờ đờ nên đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 199. Tại đây, các xét nghiệm bước đầu cho thấy Lân dương tính với HIV nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, đến 3g sáng 2-10 thì Lân chết.

Ông Lợi cho biết qua quá trình điều tra ban đầu cho thấy xe máy đối tượng sử dụng là xe trộm của một người dân ở Đà Nẵng, biển số giả, khám xét trong người còn có rất nhiều giấy tờ giả và 32 triệu đồng. Lân đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích, cách đây khoảng mười ngày Lân đã đến gây gổ và ném đá vào nhà trưởng Công an xã Tiên Hiệp rồi bỏ trốn về Đà Nẵng.

Ông Mai Xuân Ngọc, phó giám đốc Trung tâm Giám định pháp y TP Đà Nẵng, cho biết qua giám định pháp y thì nạn nhân không bị chấn thương ở não và các phần phủ ngũ tạng, chỉ có vài vết sướt bên ngoài cơ thể. Theo ông Ngọc, hiện kết quả các mẫu bệnh phẩm đang tiếp tục được giám định và nhiều khả năng Lân chết do bệnh lý.

