Vụ mua bán trái phép thuốc có chứa tiền chất PSE:Khởi tố thêm một bị can

Theo L.TH.H. (TTO)



Theo nguồn tin của PV, Trường là người buôn bán tự do nhưng thời gian qua đã thu mua số lượng lớn thuốc cảm cúm có tiền chất PSE do một công ty tại TP.HCM sản xuất.Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự kinh doanh trái phép tân dược có chứa tiền chất PSE, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoa và Phạm Thị Kim Dung về hành vi kinh doanh trái phép .