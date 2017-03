Vụ “nghi án oan ở Bình Phước”: Tòa tiếp tục tuyên bị cáo vô tội

Ngay sau đó, VKSND huyện này lại kháng nghị và phía người bị hại cũng kháng cáo theo hướng Kiên có tội.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tháng 11-2005, Kiên cùng bạn đi ăn đám cưới. Tàn tiệc, chuẩn bị ra về thì nhóm của Kiên bất ngờ đụng độ một nhóm thanh niên địa phương. Trong lúc hỗn chiến, Kiên bị nhóm thanh niên địa phương cầm cây và gạch truy sát nên đã bỏ chạy. Trên đường thoát thân, Kiên nhặt được một khúc cây, ném trả trúng vào đầu một người khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tật 26% tạm thời.

Xử sơ thẩm lần đầu, TAND huyện Chơn Thành đã tuyên bố Kiên không phạm tội trong khi đại diện VKS huyện đề nghị phạt từ 24 đến 26 tháng tù và buộc bồi thường hơn 13 triệu đồng cho nạn nhân. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Tại phiên sơ thẩm lần hai này, tòa nhận định chưa đủ căn cứ kết tội bị cáo. Cụ thể, cơ quan điều tra không lấy đầy đủ lời khai của người làm chứng, những lời khai này lại mâu thuẫn nên không có giá trị về mặt chứng cứ. Hung khí vụ án không được công an xã niêm phong nên thất lạc. Ngoài ra, kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật của người bị hại cũng chưa rõ ràng, thống nhất. Công an không xác định được vết thương của người bị hại là do hung khí nào gây ra.

Phản hồi của bạn đọc:

Họ tên: Dương Vĩnh Tuyến

Địa chỉ: Tân Xuân - Đồng Xoài- Bình Phước

Điện thoại: 0651.388...

Email: Duongchi.tuyen@...

Nội dung:

" Thà bỏ lọt 1000 người còn hơn làm oan 01 người vô tội". Vì vậy nhân đọc tin bài này tôi cảm thấy vị chủ toạ phiên toà sơ thẩm lần 02 này quả là có " bản lĩnh" khi tuyên bị cáo không phạm tội do không đủ chứng cứ kết tội. Đó là điều hiếm thấy trong thực trạng xét xử hiện nay. Tôi cầu mong các thẩm phán khác hãy ít nhiều học chút bản lĩnh của vị chủ toạ này để "làm việc xét xử "! Tại sao tôi phải cầu mong? Là vì tôi cũng đã tham gia bào chữa trong nhiều vụ án mà ở đó thẩm phán chủ tọa phiên toà đã không dám tuyên bị cáo không phạm tội khi qua xét xử không có chứng cứ để kết tội và ngay cả khi hồ sơ vụ án cũng đã được trả lại cho cơ quan điều tra điều tra lại nhiều lần ( tôi nói nhiều lần chứ không phải 02 lần như luật định) nhưng vẫn không "làm ra chứng cứ" và khi xét xử vẫn không có chứng cứ để kết tội bị cáo nhưng chủ toạ vẫn không dám tuyên bị cáo không phạm tội mà tiếp tục trả hồ sơ để điều tra?