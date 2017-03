Vụ người bị bắn trúng đùi tử vong: Kết luận giám định nói chết do 'suy hô hấp'

Ngày 14-4, liên quan đến nguyên nhân tử vong của bị can Phan Đức Đạt (người bị bắn trúng đùi trong vụ công an nổ súng ở chợ đầu mối Thủ Đức vào ngày 29-12-2014), Thượng tá Nguyễn Sỹ Quang-Chánh văn phòng, người phát ngôn Công an TP.HCM khẳng định kết luận giám định của cơ quan giám định là do suy hô hấp.

Thượng tá Quang cho biết, kết quả khám nghiệm cho thấy không có tác động ngoại lực. Bị can Đạt trước đó đã có biểu hiện bị bệnh hen suyễn, có thể trong thời gian chuyển mùa, thời tiết thay đổi nên phát bệnh.

Thượng tá Quang cũng khẳng định không có việc bị can Đạt bị đánh đập, sốc heroin, bị gãy xương sườn dẫn đến tử vong.

Như Pháp luật TPHCM đã thông tin, 13 giờ ngày 12-4, anh Đạt được Trại tạm giam Chí Hòa đưa đến bệnh viện Trưng Vương và tử vong. Giấy báo tử do Phó giám đốc bệnh viện Trưng Vương - bác sĩ Cao Tấn Phước xác nhận anh Đạt tử vong vào 13 giờ 28 phút (ngày 12-4) tại Khoa Cấp Cứu. Theo đó, anh Đạt được xác định là ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện.



Bị can Phan Đức Đạt

Sáng 13-4, Cơ quan giám định pháp y Công an TP đã cho giải phẫu tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân, đến chiều cùng ngày bàn giao cho phía gia đình mang về quê an táng.

Phan Đức Đạt (31 tuổi) cùng với Trần Anh Hùng là hai bị can đang bị tạm giam về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, do có liên quan đến vụ nổ súng của cán bộ công an phường Bình Chiểu (Thủ Đức) xảy ra tại chợ đầu mối Thủ Đức tối hôm 29-12-2014.

Vụ nổ súng khiến một nạn nhân trong nhóm của Đạt chết tại chỗ, còn Đạt bị thương ở đùi. Đạt và Hùng bị Công an quận Thủ Đức tạm giữ để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Đến ngày 23-1, Đạt và Hùng được đưa lên trại Chí Hòa để cơ quan PC44 điều tra làm rõ do có liên quan đến việc nổ súng gây chết người từ hành vi chống người thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đang tiếp tục điều tra vụ án.