Vụ người đàn ông bị cắt cổ: Bắt khẩn cấp một nghi phạm

(PL)- Ngày 11-9, Công an tỉnh Phú Yên đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Vi (ngụ thôn Tân An, xã An Hòa, huyện Tuy An, Phú Yên) do đã có hành vi giết người.

Ngay sau cái chết của ông Lê Đạt Thành ngụ cùng địa phương (Pháp Luật TP.HCM ngày 11-9 đã đưa tin), lực lượng công an đã triệu tập hai nghi can là cha con Phạm Văn Vi để điều tra. Sau một ngày bị công an truy vấn, Vi khai nhận lâu nay giữa gia đình Vi và gia đình ông Thành có mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, nhiều lần dẫn đến đánh nhau. Để trả thù, lúc 1 giờ ngày 10-9, Vi đột nhập vào nhà ông Thành, dùng dao đâm vào cổ họng ông Thành khi ông đang ngủ khiến nạn nhân chết tại chỗ. T.LỘC