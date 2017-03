Vụ người mẫu, hoa khôi bán dâm: Gia hạn tạm giữ 4 người môi giới

Liên quan đến vụ “Người mẫu, hoa khôi bán dâm 2.000-25.000 USD” như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 7-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định gia hạn tạm giữ đối với bốn người có hành vi môi giới mại dâm. Đó là Võ Thị Mỹ Xuân (người mẫu tự do, hoa hậu Nam Me Kong 2009), Nguyễn Hữu Đạt (tài xế), Lê Quang Tuấn Anh (tự Kevin) và Lê Trần Quang Mai, cùng hành nghề chăm sóc sắc đẹp.

Riêng Trần Thị Hoa (người mẫu Thiên Kim, Á khôi cuộc thi Người đẹp quận 12, TP.HCM) do đang mang thai nên được công an cho gia đình bảo lãnh, chờ xử lý sau.

Bốn người môi giới mại dâm bị cơ quan Công an TP.HCM gia hạn tạm giữ. Ảnh: CTV

Bốn “chân dài” bị bắt quả tang bán dâm gồm: NTMN (người mẫu, tham gia đóng phim truyền hình nhiều tập Bước chân hoàn vũ), LTYD (người mẫu, hoa khôi cuộc thi người đẹp của tỉnh Bến Tre vào năm 2010), LTTH (nghệ danh JP, từng tham gia bộ phim Bẫy cấp 3, hiện là người mẫu, diễn viên, ca sĩ) và LTHD (sinh viên Trường Du lịch TP.HCM) đã được cơ quan công an giải tỏa. Do vi phạm lần đầu, bốn “chân dài” này bị cảnh cáo, thông báo về địa phương quản lý, giáo dục.

Được biết đến nay tú bà Mỹ Xuân đã khai báo một loạt danh sách người đẹp bán dâm cho các đại gia. Nổi bật trong số đó là người mẫu kiêm ca sĩ KNT, diễn viên kiêm ca sĩ NK. Đặc biệt có cả diễn viên HH - người liên quan đến đường dây mại dâm cao cấp vừa bị khám phá vào cuối tháng 5-2012 tại Hà Nội….

Chiều 7-6, trao đổi qua điện thoại với Pháp Luật TP.HCM, siêu mẫu Trang Nhung (người mẫu kiêm diễn viên, từng đoạt giải Á hậu trong cuộc thi Phụ nữ Việt Nam 2005 do báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức) đã chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn “siêu mẫu TN đi bán dâm với giá 8.000 USD/lần”. Trang Nhung khẳng định: “Những ngày qua, tôi thực sự sốc khi nghe được thông tin này, thậm chí nhiều bạn bè gọi cho tôi và đồn ầm lên là tôi đang bị công an triệu tập, phải đóng phạt hành chính. Tôi không hề quen biết Mỹ Xuân hay bất kỳ ai trong vụ án đó cả. Tôi đã làm việc với luật sư để nhờ bảo vệ uy tín, danh dự cho tôi. Khi tôi tìm hiểu đích xác ai đã khai báo hoặc tung tin đồn ác ý này tôi sẽ khởi kiện”.

HOÀNG TUYẾT