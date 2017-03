Vụ "người rừng": Người cha không phải bố bé gái

Mẹ con Tâm tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Phú Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) cho biết đã nhận được kết quả giám định ADN cháu bé từ Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại Đà Nẵng hôm 5/7.Theo biên bản giám định, Phân viện Khoa học hình sự kết luận cháu bé là con đẻ của Tâm - cô gái "người rừng" suốt 8 năm sống một mình trong rừng sâu và tố cha đẻ đã nhiều lần cưỡng hiếp mình mà sinh con. Cháu bé có độ tuổi khoảng 14 đến 16 tháng."Kết quả này còn khẳng định cháu bé không phải là con của ông Hưng - cha ruột Tâm", đại diện cơ quan điều tra huyện Đồng Xuân thông báo.Với những căn cứ pháp lý từ kết luận giám định khoa học hình sự này, Công an huyện Đồng Xuân đang tiếp tục để mở rộng điều tra để xác định ai là cha đẻ của cháu bé. Cơ quan điều tra cũng cho biết, nhiều khả năng sẽ trưng cầu giám định tâm thần của Tâm.Mẹ con Tâm đang sống tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Phú Yên. Đầu tháng 6 cô gái bồng con từ rừng sâu Lỗ Dàng về quê ở huyện Đồng Xuân, trình báo công an là bị cha bắt sống một mình trong rừng để chăn bò và nhiều lần chính ông cưỡng hiếp cô đến nỗi sinh em bé. Khi cô sinh con, chính bố mẹ là người đỡ đẻ.Công an vào cuộc điều tra, lấy ADN của em bé lẫn cha Tâm để giám định quan hệ. Trong khi đó mẹ con Tâm được các cơ quan chức năng hỗ trợ, đưa về sống ở trung tâm xã hội và cử người hướng dẫn, giúp đỡ kỹ năng sống cho cả hai để dần hòa nhập cộng đồng.