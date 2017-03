Vụ nhà báo bị đốt: Chưa thể truy tố bà Liễu

Chiều 19.9, ông Cao Minh Trí - Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh Long An cho biết, lãnh đạo viện này đã ký quyết định trả hồ sơ vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An.

Bà Trần Thúy Liễu

Lý do chưa thể truy tố bà Trần Thúy Liễu, 40 tuổi, ngụ phường 6, TP Tân An, Long An - vợ cố nhà báo Hoàng Hùng, về tội giết người là hồ sơ vẫn còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ.

Theo ông Trí, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ký bản kết luận điều tra vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại ngày 22.7 và chuyển sang viện KSND vào ngày 26.7, đề nghị truy tố bà Trần Thúy Liễu tội giết người.

Nhưng do vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên lãnh đạo viện ký quyết định số 147 ngày 29.8, trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại để củng cố thêm chứng cứ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong bản kết luận điều tra vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại có nhiều điểm nghi vấn, nhiều tình tiết, lời khai mâu thuẫn chưa được cơ quan CSĐT làm rõ. Việc dựng lại hiện trường để thực nghiệm điều tra cũng chưa được tiến hành.

Theo Hữu Danh (Dân Việt)