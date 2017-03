Vụ nhà báo Hoàng Hùng bị đốt: Sức khoẻ nạn nhân diễn biến xấu

Trước đó vài ngày, nạn nhân có thể ăn uống chút ít, nhưng trong ngày 26.1.2011 anh Hoàng Hùng không thể tự ăn, bệnh viện phải đưa thức ăn trực tiếp vào dạ dày. Ngày 25.1, nạn nhân đã trải qua lần giải phẫu thứ hai để “cắt lọc” thịt da bị cháy hư trên 2 cánh tay.

Bác sĩ Lê Thanh Liêm – Giám đốc Sở Y tế Long An – cho biết, đối với trường hợp bị phỏng nặng như thế, tuần lễ thứ hai có ý nghĩa quyết định, bởi khả năng bị nhiễm trùng rất cao do bị mất nhiều da bảo vệ cơ thể. Nhà báo Hoàng Hùng bị đốt trên giường ngủ rạng sáng 19.1 tại nhà riêng (TP Tân An, Long An), cho đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra hung thủ.

Theo Kỳ Quan (LĐ)