Vụ nhà báo Hoàng Hùng: CQĐT lý giải về sợi dây dù

VKSND tỉnh Long An vừa chuyển bản cáo trạng sang TAND tỉnh truy tố bị can Trần Thúy Liễu (ngụ phường 6, TP Tân An, vợ nhà báo Hoàng Hùng của Báo Người Lao Động) tội “Giết người” .

Theo cáo trạng, Liễu bị truy tố tội giết người vì động cơ đê hèn với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Dự kiến, vụ án được đưa ra xét xử vào cuối tháng 12-2011.

Khi vụ án bà Liễu đốt chết chồng là nhà báo Hoàng Hùng xảy ra, dư luận đặt nhiều nghi vấn về việc bà ta tự lên kế hoạch và hành động giết chồng một mình hay có đồng phạm giúp sức; ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên đội trưởng đội QLTT số 5 - Chi cục QLTT tỉnh Long An, có vai trò gì trong vụ án khi thường xuyên liên lạc với bà Liễu trước và sau khi nhà báo Hoàng Hùng bị giết hại?...

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An kết luận Liễu không có đồng phạm. Bản kết luận điều tra này đã bị VKSND tỉnh Long An trả lại, yêu cầu đều tra bổ sung vì còn sơ sài, chưa làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến nội dung những bức thư mà bà Liễu gởi cho ông Tâm, hàng trăm cuộc điện thoại, tin nhắn ông Tâm với Liễu, cuộc nói chuyện trong quán cà phê giữa 2 người trước lúc nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại vài giờ…

Đặc biệt, sợi dây dù được thu giữ tại hiện trường so với lời khai của bà Liễu là chưa phù hợp nhưng không được làm rõ.

Nội dung kết luận của cơ quan điều tra lần 2 về cơ bản cũng không khác lần 1. Những tình tiết liên quan đến ông Tâm vẫn chưa được làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cũng xác định bà Liễu không có đồng phạm. Để chứng minh bà Liễu không có đồng phạm, kết luận điều tra lần 2 đã làm rõ những nghi vấn xung quanh sợi dây dù được cột trên lầu 1 nhà anh Hoàng Hùng nhằm tạo hiện trường giả vào đêm xảy ra án mạng.

Theo đó, cơ quan điều tra kết luận: “Để luồn vòng tròn của đầu sợi dây vào thanh sắt tạo thành nút trượt, đối tượng phải ở trên ban công luồn vào và thả xuống đất. Do đó, đối tượng phải đứng trên lan can lầu 1 mới thực hiện được. Không thể có người đu trên sợi dây để leo lên lầu 1 hoặc thoát từ ban công lầu 1 nhà Lê Hoàng Hùng xuống mặt đất”.

Ngoài ra, một nhân chứng mới xuất hiện trong bản kết luận điều tra lần 2 đó là anh Trần Trọng Nghĩa. Anh Nghĩa khai khi nghe tiếng la cháy thì chạy đến trước sân nhà Liễu thì thấy cửa chính tầng trệt nhà Liễu khóa kín, không vô được.

Theo M.Sơn - B.T.K (NLĐO)