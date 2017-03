Vụ nhân viên đánh khách: Phục hồi điều tra 4 vụ đánh khách

Ngày 25-2, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã chỉ đạo Công an huyện Long Thành điều tra lại bốn vụ án liên quan đến nhân viên bảo vệ Khu du lịch Vườn Xoài (Long Thành) đánh người, đồng thời làm rõ trách nhiệm Công an huyện Long Thành, Công an xã Phước Tân trong việc chậm xử lý vụ việc.

Vụ bảo vệ Vườn Xoài đánh sáu du khách (ngày 2-2-2009) gây xôn xao dư luận đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố. Mặc dù sáu du khách phải nhập viện với những vết thương trên đầu và khắp thân thể. Theo Công an huyện Long Thành, Ban quản lý Khu du lịch Vườn Xoài đã bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Ngoài ra, các nạn nhân không muốn hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ nên chưa thể khởi tố vụ án. Tuy nhiên, các nạn nhân cho biết duy nhất gia đình một nạn nhân là anh Trần Nhật Du được người đại diện khu du lịch đến nhà thăm hỏi và đưa “tiền thuốc men” năm triệu đồng.

Trước đó, ngày 11-2-2008, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tâm (xã Phước Tân, huyện Long Thành) vào tham quan Khu du lịch Vườn Xoài. Sau khi ra về, ông Tâm có cự cãi với nhân viên giữ xe vì chiếc xe của ông bị trầy xước. Lập tức, hơn mười bảo vệ ập đến dùng hung khí đánh ông. Thấy chồng bị đánh, vợ ông vào can ngăn cũng bị họ đánh đến ngất xỉu. Trong vụ này có bốn du khách bị đánh thương tích nặng. Mới đây, ông Tâm cho biết vụ vợ chồng ông bị đánh và ông làm đơn yêu cầu khởi tố, đích thân chỉ mặt những người tham gia đánh ông để Công an huyện Long Thành mời lên lấy lời khai. Tuy nhiên, hơn một năm, sự việc của ông Tâm vẫn rơi vào im lặng. Ngay sau vụ sáu du khách bị đánh, ông Tâm tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến công an và VKSND tỉnh Đồng Nai.

Ngoài hai vụ nêu trên, tại Khu du lịch Vườn Xoài từng xảy ra thêm hai vụ khách du lịch bị nhân viên nơi đây đánh. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết chưa có vụ đánh người gây thương tích nào được Công an huyện Long Thành lập hồ sơ, khởi tố.