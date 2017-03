Vụ nhặt được 5 lượng vàng: Xuất hiện người nhận là chủ số vàng

Sáng ngày 4-9, một nguồn tin từ Cà Mau cho biết người xuất hiện tại Công an TP Cà Mau vào chiều 31-8 xưng chủ nhân của 5 lượng vàng trong rác là chị Nguyễn Thị Bích Ngân (SN 1984, ngụ khóm 7, phường 8, TP.Cà Mau). Chị đã xuất hiện trình với Công an biên bản cáo mất vàng do Công an phường 8, TP Cà Mau lập ngày 1-8-2014.





Một phần biên bản do chị Ngân vừa cung cấp cho Công an TP Cà Mau.

Nội dung biên bản thể hiện, lúc 16 giờ chiều ngày 1-8-2014, chị Ngân đến trụ sở Công an phường 8, TP Cà Mau trình báo vụ việc mất một số nữ trang là của hồi môn của nhà chồng và cha mẹ ruột vừa cho sau đám cưới, gồm nhiều vòng, dây chuyền, nhẫn… trọng lượng khoảng 5 lượng.

Tình huống mất được chị kể rõ với Công an là tại gia đình chồng, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 1-8-2014, chị có để một túi vàng, với số lượng, trọng lượng như nói trên tại dàn máy vi tính trong nhà. Lo làm việc nội trợ một lúc chị phát hiện túi vàng biến mất. Sau khi rà soát kỹ không phát hiện ai đã lấy nên chị đi đến công an phường 8 trình báo.

Trình báo và biên bản của chị Ngân khá trùng khớp với sự vụ chị Phạm Tuyết Mai, Công nhân nhà máy rác Cà Mau và số vàng trong mấy ngày qua.

Như chúng tôi đã thông tin, vào ngày 4-8-2014, trong lúc đang làm việc tại dây chuyền phân loại rác tại Nhà máy rác thải tỉnh Cà Mau, chị Mai đã nhặt được cái ví chứa nhiều nữ trang bằng vàng với trọng lượng khoảng 5 lượng, gồm khoảng 2 chỉ vàng 24K và 47 chỉ vàng 18K.

Số vàng này ngay sau đó đã được giao cho Công an TP Cà Mau tạm giữ để thông báo cho người mất đến nhận lại theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau một năm đăng báo tìm người mất không được nên chị Mai đã đến Công an xin được sở hữu số vàng theo quy định của pháp luật.

Trong lúc Công an TP Cà Mau đang thực hiện thủ tục để giao số vàng trên cho chị Mai theo điều 241 Bộ luật dân sự (chị Mai được hưởng một phần, ước khoảng 68 triệu đồng, còn lại sung quỹ nhà nước), thì chiều ngày 31-8-2015 chị Ngân xuất hiện xưng là chủ số vàng trên.