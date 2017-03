Vụ “Những thân phận bị treo”: Một bị can được... tạm đình chỉ điều tra

Ông là bị can trong vụ kỳ án “Vừa là cha vừa là ông ngoại” gây xôn xao dư luận lâu nay. Ngày 21-12, Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định đình chỉ điều tra bị can cho ông vì “Hoạt động trưng cầu giám định chưa có kết quả nhưng thời hạn điều tra đã hết”.

Năm 1988 ông Tho tố cáo anh hàng xóm làm cho cô con gái chưa thành niên của ông có bầu. Sau đó, một lá đơn nặc danh của tập thể hàng xóm tố cáo lại chính ông là tác giả của cái bào thai kia. Tháng 11-1999, Công an Tiền Giang khởi tố ông Tho tội giao cấu với trẻ em. Vụ án đã rơi vào mớ lùng bùng vì kết luận giám định sau mâu thuẫn với kết luận trước, lúc thì cho ông là cha đứa bé, lúc bảo anh hàng xóm...

Giữa năm 2007, lần thứ ba Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM hủy bản án năm năm tù với ông Tho để các cơ quan tố tụng Tiền Giang làm lại từ đầu vì bốn lần giám định trước đây đều vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Sau đó, Công an tỉnh Tiền Giang đã chuyển hồ sơ đến VKSND tối cao để nơi đây trưng cầu giám định gien lần thứ năm nhằm xác định sự thật. Dự kiến lần này cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu một lần, chia làm ba nhóm gửi ba cơ quan giám định khác nhau (trong đó có một mẫu gửi ra nước ngoài) để có cơ sở xác định thủ phạm thật sự... Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng chưa lấy mẫu để giám định lại.

Một điều khó hiểu trong vụ án này là quyết định tạm đình chỉ điều tra với ông Tho đã có từ tháng 1-2008 nhưng đến tận ngày 21-12 này ông mới nhận được. Với quyết định này thì ông Tho tiếp tục mang thân phận bị can... và cháu bé nạn nhân kia không biết đến bao giờ mới biết được sự thật rằng cha của cháu là ai...