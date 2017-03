Vụ nổ lớn trên đảo Phú Quý: Do tàng trữ thuốc nổ

Vụ nổ làm sập một căn nhà và làm ảnh hưởng đến 50 căn nhà khác. Ảnh: PN

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, Tổ điều tra của Công an tỉnh Bình Thuận gồm phòng Khoa học kỹ thuật hình sự, Cơ quan An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát PCCC và Công an huyện Phú Quý đã xác định thời điểm trên nhà ông Bé xảy ra chập điện gây cháy. Ngọn lửa tác động đến số thuốc nổ TNT đã gắn sẵn kíp nổ mà ông Bé tàng trữ phía sau nhà đã gây ra hai tiếng nổ lớn liên tiếp.

Được biết, qua phong tỏa hiện trường để khám xét, Tổ điều tra đã thu giữ bên trong ngôi nhà bị sập của ông Nguyễn Văn Bé khoảng 18 kg bột nghi là thuốc nổ hỗn hợp TNT, 834 kíp nổ và nhiều đoạn dây cháy chậm tự tạo.



Như đã đưa, 18 giờ 30 ngày 1-6 tại nhà ông Bé phát ra hai tiếng nổ lớn làm sập hoàn toàn căn nhà và ảnh hưởng khoảng 50 căn nhà khác trong khu vực.

Vợ chồng ông Bé và ba người khác bị thương, trong đó ông Bé bị bỏng 10% độ 2 hiện đã được chuyển vào đất liền chữa trị, số người bị thương còn lại được điều trị tại Trung tâm Y tế quân dân y Phú Quý.

Qua thống kê đánh giá, thiệt hại trong vụ nổ khoảng hơn 1 tỉ đồng. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.