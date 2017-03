Vụ nổ nồi hơi ở Bình Dương: Do nhiệt độ quá cao

Ngày 30-3, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin bước đầu nguyên nhân về vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH Shi Jar (chuyên sản xuất gạch men đóng tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) khiến hai công nhân tử vong.



Trước đó, vào sáng 29-3, sau khi nhận bàn giao ca, cả bốn công nhân tổ công nhân vận hành lò hơi gồm Trần Duy Phương (32 tuổi, ngụ An Giang), Nguyễn Đình Cường (30 tuổi, quê Thanh Hóa), Đặng Thành Thái (22 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Vi Văn Nguyệt (27 tuổi, quê quán Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra hoạt động của nồi hơi (hệ thống đốt bằng than lấy hơi nóng cấp cho lò nung gạch men).



Công ty nơi xảy ra vụ nổ nồi hơi khiến hai công nhân tử vong tại chỗ.

Qua kiểm tra, các anh thấy nhiệt độ của nồi hơi đến 3.100 độ C, quá cao so với thường ngày 500 độ C. Nhận thấy không bình thường, anh Phương đã lên văn phòng báo cáo tình hình cho Ông Sung Chu Chun (quốc tịch Trung Quốc, quản lý sản xuất). Khi anh Phương quay về chỗ làm thì đã xảy ra vụ nổ nồi hơi khiến anh Thái và Nguyệt tử vong.



Vụ nổ lớn làm động rung chuyển cả khu vực. Nhiều thanh sắt dùng để nhóm lò bị thổi văng cách xa hơn trăm mét, rơi xuống khu dân cư. Một thanh sắt tròn dài khoảng 50 cm làm thủng mái tôn nhà xưởng và rơi xuống khu vực có hơn chục công nhân làm việc, may mắn không có ai bị thương.