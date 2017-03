Vụ nổ ở quận 12: Nghi vấn do gas rò rỉ, lửa bén vào hóa chất

Theo báo cáo của UBND quận 12, vụ nổ đã khiến ba nữ công nhân của công ty thiệt mạng, gồm Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Ngọc Thạnh và Huỳnh Thị Tâm (đều ngụ tỉnh Đồng Tháp). Ngoài ra vụ nổ còn làm năm người dân ở các hộ lân cận bị thương, bảy căn nhà sập hoàn toàn, năm căn nhà bị sập một phần và khoảng 40 căn nhà khác bị sập la phông, nứt tường.

Được biết sau khi vụ nổ xảy ra, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) phối hợp Cảnh sát PCCC, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Viện Kiểm sát TP.HCM… vào cuộc điều tra làm rõ.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ nổ. Ảnh: X.NGỌC

Bước đầu cơ quan chức năng xác định vị trí gây nổ là chi nhánh Công ty Đặng Huỳnh do ông Nguyễn Văn Thanh (ngụ Đồng Tháp) làm giám đốc. Theo giấy phép ngành nghề kinh doanh của Công ty Đặng Huỳnh là sản xuất và mua bán giống cây trồng; mua bán vật tư nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật); tư vấn kỹ thuật về giống cây trồng; sơ chế biến và mua bán nông sản… Đặc biệt trong đó được phép mua bán hóa chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp).

Thượng tá Mai Công Dương - Phó Trưởng phòng Pháp chế, điều tra và xử lý cháy nổ Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết qua công tác ghi dấu vết ở hiện trường, đã thu giữ được nhiều loại hóa chất dùng để sản xuất phân bón lá cho cây ăn trái, phân bón dạng xịt để cho một số cây đậu trái.

Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết tại hiện trường cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều mẫu hóa chất gồm kali clorat (KClO 3 ), potassium nitrate (KNO 3 ), amoni hydroxyt (NH 4 OH), phân urê (NH 2 ) 2 CO... Được biết các loại hóa chất này cũng là tiền chất của thuốc nổ. Theo nhận định của hội đồng khám nghiệm, nhiều khả năng do công nhân của công ty trong quá trình tạo màng co bảo vệ các bình thành phẩm đã sử dụng nguồn nhiệt (gas) bị rò rỉ gây ra cháy. Sau đó lửa bắt sang các bao hóa chất gây ra vụ nổ kinh hoàng.

Nhiều khả năng ông Thanh đã mua hóa chất rồi cho công nhân pha trộn, sản xuất thành các loại phân vô cơ, phân vi sinh, đóng gói thành phẩm và đưa đi tiêu thụ. Quá trình công nhân thao tác đã gây nổ.

HOÀNG TUYẾT - XUÂN NGỌC