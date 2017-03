Vụ nổ pháo hoa làm 23 người chết: San bằng toàn bộ nhà máy

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ - Ảnh: Minh Quang







Danh sách 23 nạn nhân vụ nổ



1- Ngô Quang Tài (quê quán: xã Phú Hộ - TX Phú Thọ - Phú Thọ)



2- Hà Thị Hạnh (xã Phú Hộ - TX Phú Thọ - Phú Thọ)



3- Trần Thị Lan Hương (xã Phú Hộ - TX Phú Thọ - Phú Thọ)



4- Hà Duy Đông (xã Phú Hộ - TX Phú Thọ - Phú Thọ)



5- Bạch Tiến Liên (xã Phú Hộ - TX Phú Thọ - Phú Thọ)



6- Vi Thái Bình (xã Võ Lao - huyện Thanh Ba - Phú Thọ)



7- Hà Anh Tuấn (xã Võ Lao - huyện Thanh Ba - Phú Thọ)



8- Lê Tuấn Phương (xã Đông Thành - Thanh Ba - Phú Thọ)



9- Đoàn Thị Thanh Mai (xã Thanh Minh - TX Phú Thọ - Phú Thọ)



10- Đoàn Thị Hải Yến (TX Phú Thọ - Phú Thọ)



11- Chu Thị Thu Hiền (xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê - Phú Thọ)



12- Cao Hà Linh (xã Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ)



13- Trần Thị Thuyên (huyện Tam Nông, Phú Thọ)



14- Trương Hải Hà (xã Văn Lang, huyện Sông Thao, Phú Thọ)



15- Nguyễn Toàn Thắng (xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, Phú Thọ)



16- Hoàng Việt Thắng (xã An Đạo, Phù Ninh, Phú Thọ)



17- Nguyễn Thị Tình (xã Khải Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ)



18- Bùi Thị Thanh (xã Sơn Vĩ, huyện Lâm Thao, Phú Thọ)



19- Nguyễn Thị Vân (xã Đồng Xuân - Thanh Ba - Phú Thọ)



20- Lưu Thanh Tùng (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ)



21- Nguyễn Xuân Đức (TX Phú Thọ, Phú Thọ)



22- Hà Thị Nguyệt (xã Khải Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ)



23- Đào Viết Thương (người dân xã Võ Lao, Thanh Ba, Phú Thọ, bị sắt văng vào đầu).



Trong số này vẫn còn 5 người chưa thể nhận dạng, phải đưa xuống Hà Nội để xét nghiệm ADN.

Theo M.QUANG - Đ.BÌNH - LAN ANH (TTO)



Sáng 13-10, Công ty Z121 đã hỗ trợ các gia đình chuyển 17 thi hài của cán bộ chiến sĩ hi sinh về mai táng. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã hỗ trợ theo yêu cầu của gia đình đưa đi đâu thì đưa đến đó, làm tất cả thủ tục cho gia đình để mai táng người bị nạn. Đồng thời, Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ mỗi người hi sinh 50 triệu đồng, trong đó Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hỗ trợ 5 triệu đồng/người; hỗ trợ người bị thương 31 triệu đồng.Riêng 5 thi thể nạn nhân chưa xác định được danh tính đã được chuyển về Bệnh viện 103, Viện 345 và sáng cùng ngày, pháp y quân đội lấy mẫu xác định ADN.Tại cuộc họp báo cáo Phó thủ tướng vào sáng 13-10, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc cho biết ngay khi xảy ra sự cố tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng quân đội và công an tỉnh tham gia xử lý. Ông Mạc đánh giá chưa lần nào tỉnh ra quân với lực lượng lớn như vậy để xử lý sự cố.Theo ông Mạc, khi có mặt tại hiện trường, công nhân của Z121 đã chạy hết, còn một số rất hoảng loạn nên phải sử dụng lực lượng từ ngoài vào để ứng cứu. Bản thân ông Mạc đã chỉ huy trực tiếp cả công an, quân đội để chữa cháy và cứu nạn cho đến khi Quân khu 2 phối hợp, thống nhất phương án xử lý sự cố. Đối với công tác khắc phục tình hình, ông Mạc đề nghị có sự đánh giá thống nhất để xác định thiệt hại và đền bù.Hiện tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ thân nhân mỗi người chết 5 triệu đồng, bị thương 2 triệu đồng, mỗi gia đình bị cháy, sập nhà 10 triệu đồng. Ngoài ra, ông Mạc đề nghị phải xem xét vấn đề môi trường, giao Sở TN-MT tỉnh Phú Thọ xác định mẫu để phân tích mức độ ô nhiễm môi trường sau khi xảy ra cháy nổ công khai thông báo cho dân để họ yên tâm trở lại sinh sống.Đánh giá việc xử lý sự cố, Phó thủ tướng đánh giá cao những công việc bộ ngành và địa phương đã làm, đặc biệt đã khống chế được tác động của vụ cháy nổ, không để lan rộng, không để thiệt hại rộng ra. Phó thủ tướng đề nghị phải an táng người hi sinh và thiệt mạng chu đáo; đối với người bị thương đang nằm tại các bệnh viện trung ương và địa phương, Phó thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tiếp tục tập trung chăm sóc sức khỏe, đảm bảo phục hồi cho người bị thương.Số nạn nhân vụ nổ vào viện tiếp tục tăngTrao đổi với Tuổi Trẻ cách đây ít phút, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Cao Hưng Thái cho biết đã có thêm một nạn nhân vụ nổ ở Thanh Ba, Phú Thọ nhập viện. Như vậy, riêng tại Phú Thọ, 3 bệnh viện dân y đã tiếp nhận tổng số 101 nạn nhân, trong đó sáng nay có thêm một nạn nhân tử vong, nâng tổng số người tử vong tại viện lên 5 người. Tính chung đến chiều 13-10, đã có tổng số 23 nạn nhân của vụ nổ này tử vong.Thăm các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Đa khoa khu vực thị xã Phú Thọ sáng nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã tặng quà các nạn nhân của vụ nổ đang điều trị tại bệnh viện, đồng thời tặng các nạn nhân bị ảnh hưởng nặng 2 triệu đồng/người. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng gửi 20 triệu đồng cho cán bộ y tế ba bệnh viện Thanh Ba, Đa khoa khu vực thị xã Phú Thọ và Đa khoa tỉnh Phú Thọ để động viên cán bộ y tế.