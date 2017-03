Vụ nổ súng bắt nghi phạm bị truy nã: Nghi phạm mang ba tội danh

Ảnh nghi phạm Nam do cộng tác viên cung cấp.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an TP.HCM vừa bàn giao Hoàng Đại Nam (37 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cho PC52 Công an TP Hà Nội là đối tượng đặc biệt nguy hiểm được Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án truy bắt.

Clip do người dân cung cấp.

Trước đó, vào ngày 7-8-2015, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, có công văn chỉ đạo PC52 Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án truy bắt đối tượng Nam. Nam được xác định là đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16-10-2014 tại vỉa hè phố Thi Sách (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng).

Điều đáng nói, trước khi gây án giết người tại Hà Nội, Nam đã bị Công an huyện Lộc Bình, Lạng Sơn truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi giết người, công an xác định Nam từ Hà Nội lẩn trốn vào TP.HCM. Do đó vào ngày 1-12-2015, trinh sát Phòng PC52 - Công an TP Hà Nội được cử đến PC52 Công an TP.HCM đề nghị hỗ trợ bắt Nam.



Lực lượng cảnh sát truy đuổi nghi phạm Nam. (Ảnh cắt từ clip)

Bằng sự kiên trì, đeo bám, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13-12-2015, các trinh sát Đội 3, PC52 Công an TP.HCM phát hiện Nam xuất hiện tại quận 7, TP.HCM. Cụ thể, Nam ngồi sau xe máy do một người chở lưu thông trên đường Lê Văn Lương, quận 7. Do đó các trinh sát PC52 đã phối hợp với Công an phường Tân Hưng, quận 7 đeo bám theo Nam. Khi đến trước nhà 354 Lê Văn Lương, Nam xuống xe chuẩn bị vào nhà bà P. thì cảnh sát ập đến vây bắt.

Ngay lập tức, Nam chống trả quyết liệt và chạy thẳng lên lầu nhà bà P. Tại lầu hai, Nam tiếp tục chống trả nên buộc cảnh sát phải nổ ba phát súng chỉ thiên mới khống chế được và đưa Nam về trụ sở công an phường.

Tại công an phường, kẻ mang lệnh truy nã đặc biệt này còn đánh lại trinh sát và giả điên để kéo dài thời gian, không chịu khai báo. Tuy nhiên, ngay trong đêm, các trinh sát PC52 Hà Nội đã đến phối hợp đưa ra các chứng cứ buộc Nam phải khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện Nam đã được di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.