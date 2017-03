Vụ nổ súng ở Bình Thuận: Nghi can khai mua súng của người đã chết

Ngày 21-9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang khẩn trương điều tra tám nghi can trong vụ nổ súng ngụ tỉnh Bình Dương, Bến Tre và đã di lý Lưu Minh Long (25 tuổi, tức Long “gà”) ngụ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An (Bình Dương) về TP Phan Thiết.

Bước đầu công an xác định nhóm nghi can có dấu hiệu phạm tội chống người thi hành công vụ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và đánh bạc.

Nguyễn Quang Toàn - kẻ nổ súng vào cảnh sát đang được điều trị tại Trạm xá Công an tỉnh Bình Thuận. Bước đầu, Toàn khai nhận súng Toàn sử dụng bắn nhóm thanh niên huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) trong trường gà để quỵt tiền thua độ và bắn vào cảnh sát là mua của một người đàn ông tên X. ở tỉnh Bình Dương. Qua xác minh, ông X. thường qua Campuchia đánh bạc tại các casino nhưng đã chết từ lâu. Hiện PC45 đang tiếp tục khai thác và làm rõ số vũ khí quân dụng mà Toàn mang theo. Công an cũng xác định tháng 11-2010, Công an TP Vũng Tàu đã ra quyết định truy nã Toàn về tội cố ý gây thương tích. Ngày 5-8, Công an tỉnh Bến Tre cũng có quyết định truy nã Toàn về tội đánh bạc.

Băng nhóm của Toàn chuyên tổ chức đá gà ăn tiền và thường xuyên dùng súng để quỵt tiền trên nhiều địa bàn Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu… nên Công an tỉnh Bình Dương đã cử một tổ công tác đến tỉnh Bình Thuận để phối hợp mở rộng vụ án. Theo hồ sơ, Toàn đăng ký thường trú tại xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) và đến Bình Dương “mưu sinh” bằng nghề cờ bạc quỵt. Trước năm 2010, Toàn đến TP Vũng Tàu tìm kiếm cơ hội làm ăn và móc nối với giới cờ bạc ở đây, tạm trú tại phường 2, TP Vũng Tàu.

Theo một nguồn tin, trong nhóm thanh niên địa phương đá gà ăn tiền với băng nhóm Toàn dẫn đến mâu thuẫn nổ súng có cả chủ một cây xăng, giám đốc một doanh nghiệp. Ngoài hai lần Toàn rút súng đe dọa các con bạc tại Bình Phước, Đồng Nai mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, cơ quan điều tra đang xác minh thông tin Toàn móc súng đe dọa một chủ quán karaoke ở tỉnh Bến Tre để “xù” nợ và uy hiếp một nhóm thanh niên tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chứng kiến toàn bộ diễn biến vụ bắt Toàn, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, quyết định khen thưởng cho bảy tập thể, bảy cá nhân dũng cảm, mưu trí đã khống chế Toàn và đồng phạm.

PHƯƠNG NAM