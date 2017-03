Vụ nổ súng ở Đắk Nông: Thêm 2 nghi can đầu thú

Đại tá Lương Ngọc Lếp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận hai nghi can trong vụ nổ súng do tranh chấp đất rừng tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) là Ninh Viết Thọ (sinh năm 1980) và Ninh Viết Bình (sinh năm 1982), cùng quê Thái Nguyên, đã đến cơ quan công an đầu thú.