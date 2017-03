Vụ nổ súng tại trạm CSGT Suối Tre: Bắt giam nguyên đại uý Ngô Văn Vinh

Theo Quốc Thắng (VNE)



Ngày 28/9, đại Tá Nguyễn Văn Kim – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này đã khởi tố, bắt giam nguyên đại úy Ngô Văn Vinh (38 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Trước đó, ông Vinh đã bị Công an tỉnh Đồng Nai tước quân tịch.Theo cơ quan điều tra, chiều 22/9, thiếu tá Trần Văn Sơn (phó trạm CSGT Suối Tre) xảy ra mâu thuẫn với ông Vinh trong lúc ăn nhậu. Sau khi về đến đơn vị, hai người tiếp tục cãi vã.Ông Vinh được cho là do bị kích động trước hành vi trái pháp luật của Thiếu tá Sơn nên đã rút súng bắn ông này. Thượng úy Đoàn Thanh Phú chạy đến can ngăn cũng bị ông Vinh bắn trọng thương.Nghe tiếng súng, các cán bộ trạm CSGT Suối Tre chạy đến can ngăn đồng thời đưa cả 3 đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Thiếu tá Sơn đã tử vong sau đó vài giờ. Ông Vinh bị một vết rách ở mặt, chấn thương nặng vùng đầu nhưng không ảnh hưởng đến não. Còn Thượng uý Phú hiện đã qua nguy kịch.Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều vỏ đạn K59 được cho là do ông Vinh bắn.