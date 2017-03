Vụ nổ xe máy tại Bắc Ninh: Hung thủ là em rể

Hiện trường vụ nổ xe máy. (Nguồn: GDVN)

Theo lời Đại tá Lợi, nghi can trong vụ án đã được xác định, đang diễn lại những hành vi của mình trong việc gây án. Thông tin ban đầu cho biết, nghi can sinh năm 1976, tên là Tiềm ở Hải Dương, chính là em rể của vợ chồng chị Nguyễn Thị Quỳnh.



Hiện tại, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức khám xét, tìm tang vật liên quan đến vụ án. Được biết, đối tượng Tiềm lấy em gái của nạn nhân và ở rể cùng nhà với vợ chồng nạn nhân. Trong suốt quá trình vụ án xảy ra, tên này vẫn thản nhiên như không, thậm chí y còn đưa đón chồng nạn nhân ra bệnh viện trông nom cháu Vân.



Cũng theo Đại tá Nguyễn Đăng Lợi, hiện nghi can này đã khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình. Công an tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ công bố kết luận điều tra vụ việc trong thời gian sớm nhất.



Trước đó, 7 giờ sáng 1/12/2011, chị Quỳnh dắt xe ra khỏi cổng để đưa con đi học. Vừa nổ máy đi được vài mét, bất ngờ xe phát ra tiếng nổ lớn, hất văng hai mẹ con ra ngoài.Hàng xóm lao vào đưa hai mẹ con chị đi cấp cứu trong tình trạng chị Quỳnh bỏng toàn thân, cháu Vân vừa bỏng, vừa đứt rời bàn chân trái.



Do bị thương quá nặng, mất nhiều máu nên chị Quỳnh tử vong vào chiều cùng ngày. Ít ngày sau, bé Vân cũng tử vong.



Ngày 22/12/2011, Công an Bắc Ninh khởi tố vụ án hình sự để làm rõ trách nhiệm những người liên quan vụ nổ xe máy./.





Thái Hùng (TTXVN/Vietnam+)