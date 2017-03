Vụ nữ sinh đánh CSCĐ: Choáng váng sau cú đấm bất ngờ

Chưa hết choáng váng với vết thương chảy máu do nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1990, hiện là SV Đại học Thăng Long) gây ra, chiến sĩ CSCĐ Nguyễn Văn Sang, Đại đội 1 – Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội kể lại sự việc với PV.



Theo chiến sĩ Sang, đêm mồng 6, rạng sáng mồng 7/5, tổ công tác gồm 4 người do Thượng uý Đỗ Quang làm tổ trưởng trong đó có anh thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát an ninh trật tự trên tuyến đường Giải Phóng và khu vực lân cận.

Đồng chí Sang choáng váng với cú đấm bất ngờ của cô gái.

Đến 0h30’ ngày 7/5, phát hiện một đôi nam nữ chở nhau trên xe máy BKS 34N8 – 8005 không đội mũ bảo hiểm, lại có hai chiếc túi xách màu đen đầy nghi vấn nên tổ công tác đã tổ chức đội hình dừng xe kiểm tra nhưng đôi nam nữ bỏ chạy. Tổ công tác phải truy đuổi đến đường Kim Đồng.



Vì đôi nam nữ có thái độ không hợp tác buộc tổ công tác phải đưa về trụ sở CA phường để làm rõ. Nhưng đến trụ sở, đôi nam nữ này vẫn tiếp tục chống đối, không chịu đi vào phường và vu vạ cho công an đánh người.



Chiến sĩ Sang kể: "Lúc này, nhân dân quanh khu vực có mặt rất đông chứng kiến vụ việc. Thấy vậy, tôi quay sang để ổn định trật tự thì cô gái hùng hổ bước tới túm vào ngực áo, giật mạnh khiến khuy và ve áo tôi rơi xuống, kéo sang đường bên cạnh”.

Theo lời chiến sĩ Sang, lúc này anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành nhưng "bất ngờ, cô ấy dùng tay phải đấm vào mồm tôi, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”.



Chiến sĩ Nguyễn Văn Sang được đồng đội đưa lên xe để nghỉ ngơi, cô gái bị tổ công tác liên ngành tạm giữ và đưa về CA quận Hoàng Mai ngay sau đó.



Trao đổi với PV, Thượng tá Phạm Văn Hưng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ cho biết, hiện vụ việc đang được CA quận Hoàng Mai lấy lời khai các đối tượng để làm rõ; sau đó mới bàn đến hình thức xử lý.

