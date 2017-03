Vụ nữ sinh Hà Phương chết bí ẩn: Trên người cô gái vẫn còn tiền

Trước đó, ngày 13-3, bạn bè và người thân thông báo Phương trên đường đi xe buýt đến chỗ thực tập tại phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) bỗng nhiên mất tích. Trong khi lực lượng chức năng đang truy tìm thì chiều 17-3, người dân phát hiện thi thể một cô gái trẻ tại khu hồ Đá, khu phố Tân Hòa (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An).

Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ. Nạn nhân mặc váy, trong người có 800 ngàn đồng, trên cổ đeo sợi dây chuyền bằng bạc, trên người không có giấy tờ tùy thân. Bước đầu cơ quan công an xác định thi thể không có thương tích bên ngoài, không có dấu hiệu của một vụ án hình sự.

Lãnh đạo công an thị xã Dĩ An cho biết từ dấu vân tay tử thi và giấy chứng minh nhân dân mà gia đình cung cấp và một số thông tin khác, kết hợp việc nhận dạng, công an kết luận thi thể dưới hồ Đá chính là sinh viên Hà Phương. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do ngạt nước. Hiện công an vẫn tiếp tục làm rõ một số vấn đề liên quan.