Vụ phá sàn vàng IG: Khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 8 đối tượng

Chiều 25-2, Công an quận Đống Đa cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi "kinh doanh trái phép" xảy ra tại Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG và bắt khẩn cấp, tạm giữ 8 đối tượng trong vụ án này.Theo Đại tá Bùi Văn Đại, Trưởng Công an quận Đống Đa, các đối tượng bị bắt giữ đều là quản lý, điều hành, giám đốc, kế toán của Công ty IG, gồm Phạm Đức Tài, Trần Hồng Nhung; Nguyễn Thị Thu, Trần Thúy Hương, Nguyễn Ngọc Thế, Trần Lương Hưng, Phạm Đức Quý và Phan Thị Bích Ngọc, Lương Công Minh, Lưu Công Khánh.Trong đó, Lưu Công Khánh (sinh năm 1982, quê ở Cư Né, Krông Pắc, Đắk Lắk, hiện ở ngõ 29 Quang Xá, Thanh Hóa) là nhân viên kỹ thuật của công ty IG nhưng làm việc tại chi nhánh Thanh Hóa, chính là đối tượng cầm đầu, sáng lập ra Công ty IG và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của công ty.Trước đó vào ngày 6/2/2015, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) - Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC 50) Công an Hà Nội, Công an tỉnh Hải Dương và Công an tỉnh Thanh Hóa, khám phá ổ nhóm thực hiện hành vi kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng tạicó địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.Đồng thời, cơ quan công an đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi làm việc và nhà ở của các đối tượng chủ chốt trong Công ty IG.Tang vật thu giữ gồm 1,49 tỷ đồng tiền mặt; 1,025 tỷ đồng tiền trong tài khoản; 276 lượng vàng miếng SJC; 8 kg vàng trang sức các loại cùng hàng chục máy tính xách tay và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động tội phạm của các đối tượng.Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận về hành vi kinh doanh trái phép tài khoản, vàng miếng của công ty IG.Cụ thể, từ tháng 10/2013, Công ty IG bắt đầu hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp; trong đó, Công ty IG có chức năng kinh doanh vàng trang sức.Lợi dụng chức năng này, các đối tượng đã quảng cáo trên website:vangquocte.net, tuyển dụng rồi tổ chức đào tạo nhân viên cách thức gọi điện, chào mời, tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khoản. Đồng thời, hướng dẫn nhân viên cách đối phó khi trả lời cơ quan chức năng.Ngoài ra, các đối tượng còn lập 2 chi nhánh ở Hải Dương và Thanh Hóa để hoạt động. Đặc biệt các đối tượng còn tạo dựng Công ty Napming để mua phần mềm MT4 là phần mềm chuyên để kinh doanh vàng, cặp tỉ giá tiền tệ qua tài khoản của Công ty Meta Quotes.Với phần mềm này, các đối tượng thiết lập thêm các chức năng quản lý khách hàng như xóa lệnh, đóng lệnh giao dịch, tạo nhóm khách hàng, thiết lập chênh lệch giá mua bán...Bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền khách hàng đã nộp vào công ty IG và các chi nhánh là 180 tỷ đồng, số tiền khách đã rút ra là 120 tỷ đồng, số tiền thiệt hại là 60 tỷ đồng.Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.