Vụ Phó giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa bị hành hung: Do thanh tra doanh nghiệp vận tải?

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết sau khi tiến hành khám xét căn nhà ở đường Chí Linh, P.Phước Hòa (TP.Nha Trang) và quán karaoke Đại Cao ở đường Yết Kiêu, P.Vạn Thắng (TP.Nha Trang), ngày 26.10, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp 3 người được xác định là liên quan trực tiếp đến vụ hành hung ông Nguyễn Văn Dần.Đến hôm nay (28.10), có thêm 2 người khác liên quan đến vụ án này đã ra đầu thú.Công an vẫn đang truy tìm Nguyễn Hữu Hạnh (tức Hạnh “nhỏ”, 39 tuổi, ở P.Phước Hòa, TP.Nha Trang) và một số người liên quan. Tuy nhiên, Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa công bố danh tính những người bị bắt cũng như đã đầu thú.Công an xác nhận ông Dần bị hành hung không phải do ông này nợ tiền banh.Được biết, trước đó, ông Dần có tham gia đoàn liên ngành thanh tra các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Khánh HòaTối 27.10, ông Dần cho biết, chiều ngày 22.10, ông và đoàn thanh tra liên ngành có làm việc với một công ty dịch vụ du lịch và vận tải ở TP.Nha Trang. Mặc dù đoàn thanh tra đã báo trước lịch thanh tra, nhưng khi đoàn thanh tra tới, công ty trên chỉ bố trí một nhân viên (không có mặt lãnh đạo công ty) làm việc với đoàn, cũng không cung cấp hồ sơ của công ty.Đến sáng ngày 23.10 thì xảy ra vụ hành hung.Trong hôm nay 28.10, Thanh Niên Online đã cố gắng liên lạc với ông Dần để tìm hiểu thêm thông tin, nhưng bất thành.Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.