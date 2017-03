Vụ phó phòng CSGT đánh tài xế taxi: Thiếu tá Thắng bị xử phạt 2,2 triệu đồng

Sáng 29-3-2011, Trung tá Võ Quốc Việt, Phó trưởng Công an phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng-TP Cần Thơ) cho biết: “Chiều nay, Công an phường sẽ ra 2 quyết định xử phạt Thiếu tá Bùi Minh Thắng, Phó phòng CSGT đường bộ và đường sắt-Công an tỉnh Hậu Giang theo Nghị định 73/CP của Chính phủ”.

Qua sự việc đánh tài xế Đỗ Quốc Thái, thiếu tá Thắng bị xử phạt 2 triệu đồng về hành vi “Trực tiếp xâm hại đến sức khỏe tính mạng của người khác” theo Điều 7, khoản 3, điểm k của Nghị định 73. Đồng thời, về việc thiếu tá Thắng “quậy” (buộc một CSGT phải… quỳ lạy mình nếu không sẽ dùng súng bắn- PV) ở Trạm CSGT Cửa Ô-Hưng Phú, Công an phường Hưng Thạnh đã căn cứ vào Điều 7, khoản 1, điểm a với hành vi “Có cử chỉ, lời nói thô bạo xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác” phạt thiếu tá Thắng 200.000 đồng. Tài xế taxi Đỗ Quốc Thái. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM Trước đó vào ngày 28-3-2011, tại Công an phường Hưng Thạnh, tài xế taxi Mai Linh là anh Đỗ Quốc Thái đã làm giấy bãi nại không truy cứu trách nhiệm hình sự và không nhận tiền bồi hoàn đối với thiếu tá Thắng. Đồng thời, tài xế Thái cũng cam kết không khiếu nại về sau. Trao đổi với phóng viên về bản tường trình của tài xế Thái và thiếu tá Thắng mâu thuẫn nhau, Trung tá Võ Quốc Việt chỉ trả lời chung chung: “Qua Công an phường, dù anh nhận hay không nhận thì không cần thiết, chúng tôi chỉ xử theo chứng cứ”. Tuy nhiên, Trung tá Võ Quốc Việt khẳng định bản tường trình của tài xế Thái là đúng sự thật và anh Thái không bị xử phạt hành chính.



Như vậy, bản tường trình của thiếu tá Thắng bảo rằng dù biết mình là CSGT nhưng anh Thái vẫn cố tình vượt đèn đỏ nhiều lần và còn đánh ông Thắng là không đúng sự thật. Trung tá Võ Quốc Việt cũng cho biết thêm: “Sau khi trao quyết định xử phạt, trong vòng 10 ngày, nếu thiếu tá Thắng đồng ý thì đem nộp phạt tại kho bạc Nhà nước quận Cái Răng. Nếu không chấp nhận, thiếu tá Thắng có quyền khiếu nại lên Công an quận Cái Răng”. Theo Người Lao Động