Vu quan hệ bất chính rồi ép viết giấy vay nợ 200 triệu

Khoảng 13h ngày 9-9, anh Lưu Văn Đạo (SN 1984, trú tại thôn Yên Vĩ, xã Hoà Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh) đưa chị Hà Thị Tuyết (tạm trú ở Phố Nỷ, xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội) đến nhà nghỉ Quỳnh Nga, ở thôn Điền Xá, xã Quang Tiến, Sóc Sơn (Hà Nội).



Tại đây, anh Đạo bị 4 đối tượng gồm 3 nam, 1 nữ vu có quan hệ bất chính với chị Tuyết. Chúng đưa anh Đạo về Phố Nỷ, xã Trung Giã bắt viết giấy vay nợ 200 triệu đồng, để lại chiếc xe máy và 2 điện thoại di động. Trong khi viết giấy vay nợ, lợi dụng lúc các đối tượng sơ hở, anh Đạo đã bỏ chạy về Đồn công an Trung Giã trình báo.



Công an Huyện Sóc Sơn đã điều tra, làm rõ bắt 5 đối tượng, gồm: Phan Thế Công (SN 1988) và Lê Thị Tuyết (SN 1988), đều ở Võng La, Đông Anh; Ngô Văn Ngọc (SN 1993, ở Hồng Kỳ, Sóc Sơn); Nguyễn Thị Nga (SN 1992, ở phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Trường Giang (SN 1981, ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm).



Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.





Theo Ngọc Dư (ANTĐ)