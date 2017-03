Vụ quan tài "diễu phố": Pháp y kết luận nạn nhân "chết do ngạt nước"

Lực lượng chức năng khám nghiệm lại tử thi nạn nhân ngày 18-3



Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày 2- 4 cho biết, cơ quan Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã công bố kết luận giám định pháp y về nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc).



Cơ quan pháp y của tỉnh Vĩnh Phúc công bố kết luận vào sáng ngày 1- 4 thì chiều cùng ngày, Viện Khoa học hình sự của Bộ Công an cũng đồng thời công bố kết luận. Theo đó, 2 bản kết luận này khá tương đồng.



Theo kết luận pháp y của Viện Khoa học hình sự, nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh chết do: ngạt nước, trên người có chấn thương vùng lưng và gối trái, tổn thương ở vùng lưng và gối trái. Trong máu của tử thi có etanol nồng độ 312,4mg/100ml, trong phủ tạng không tìm thấy các chất độc thường gặp.



Như vậy, do đã uống rượu và bị đánh trọng thương, nạn nhân không thể phản kháng đã ngạt nước dẫn đến tử vong (vào đêm ngày 14 rạng sáng ngày 15-3 - PV).



Trước đó, kết luận chết do “ngạt nước” đưa ra ngày 17-3 (ngày tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh) là nguyên nhân dẫn đến sự kích động người nhà nạn nhân, cũng như dẫn đến việc mang quan tài nạn nhân “diễu phố” tại TP Vĩnh Yên chiều ngày 17-3 vừa qua.



Trước sự phản ứng của thân nhân nạn nhân và nhiều người dân, cơ quan Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã tiến hành khám nghiệm lại tử thi nạn nhân ngày 18-3. Kết luận cuộc khám nghiệm này được cả 2 cơ quan này cùng đưa ra trong ngày 1-4.



Sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Phúc đã xác định đây là một vụ án mạng do mâu thuẫn bộc phát. Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Giết người”, gồm: Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983) cùng ở huyện Vĩnh Bảo - TP Hải Phòng; Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992) cùng ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc và Đặng Quốc Tú (đăng ký thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Bình (tức Bính Cong, SN 1997), cùng ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.



Trước đó, dư luận cũng dấy lên thông tin các bị can có liên quan đến ông Trần Khánh Dũng là con rể Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Sở dĩ có thông tin này là vì một số bị can từng trú ngụ ở nhà ông Dũng một thời gian.



Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã mời làm việc với ông Dũng để làm rõ mối quan hệ này. Song đến nay, cơ quan CSĐT khẳng định chưa có tài liệu nào chứng minh ông Dũng có liên quan trực tiếp tới vụ án mạng này.



Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của PV, Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ, Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Phúc, khẳng định: “Tôi không chịu sức ép từ vụ này và cũng không ai tạo nên sức ép được cho tôi. Mọi việc đều phải đúng pháp luật cũng như lương tâm. Trong quá trình xảy ra vụ việc, tôi đã trực tiếp xuống hiện trường, gặp người liên quan và chỉ đạo điều tra. Không có tâm lý lo ngại nào trong vụ này”.



