Vụ rò rỉ khí amoniac ở Bình Chánh: Dân chưa dám về nhà

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin sáng 10-10, một xe bồn chứa khí amoniac (NH3) trong quá trình sang chiết tại trạm chiết nạp gas NH3 tại địa chỉ 217B/7A An Phú Tây - Hưng Long (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì bất ngờ gặp sự cố vỡ đường ống khiến một lượng lớn khí độc thoát ra ngoài.

Những người dân gần đó cho biết hai nhân viên sang chiết khí sau đó chạy ra ngoài cầu cứu. “Tôi dùng vòi nước xịt vào người và miệng những người này, họ bị thương và sau đó được đưa đi cấp cứu” - một người dân nói.

Nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh nhanh chóng điều động năm xe chuyên dụng (có một xe xử lý hóa chất) cùng 35 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý sự cố. Sự cố đã khiến bốn người bị thương do hít phải khí NH3. Trong đó có một tài xế, hai công nhân và một người dân. Các nạn nhân sau đó được đưa vào BV Bình Chánh cấp cứu và chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Đến thời điểm hiện tại, cả bốn nạn nhân đã qua khỏi nguy hiểm.