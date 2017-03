Vụ rơi xuống tầng hầm chết: Tòa nhà Tòa tháp Vicentra dựng lan can sắt

(PLO)- Sau cái chết thương tâm của một phụ nữ rơi xuống tầng hầm bãi gửi xe siêu thị Big C Vinh, thuộc Tòa tháp Vicentra (phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An), ngày 12-4, chủ đầu tư đang đã cho lắp lan can trên tầng hầm.